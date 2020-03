El alegato de la campeona de Europa de marcha para que no se celebren los JJOO: "Son terribles momentos"

La atleta española María Pérez, campeona de Europa de 20 km marcha, ha solicitado el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 porque considera que 'en estos terribles momentos para todos' los deportistas olímpicos no competirían en pie de igualdad.

'Tokyo 2020 van a ser mis primeros JJOO, el sueño de todo deportista, pero si algo he aprendido de mis referentes olímpicos, es que uno de los valores esenciales es el de la igualdad de condiciones', argumenta la marchadora granadina en Twitter.

'En estos terribles momentos para todos', añade, 'es evidente que no todos los deportistas estamos en la misma situación, por lo que, por mucho que me duela, me uno a la petición de aplazamiento de estos Juegos'.

María Pérez secunda la posición expresada este lunes por el campeón de Europa de la misma prueba, el extremeño Álvaro Martín, que también reclamaba el aplazamiento de los Juegos alegando que el confinamiento obligado durante el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, determina que no todos los deportistas estén 'en pie de igualdad'.

'Con todo el dolor del mundo, creo que es necesario que se aplacen los Juegos Olímpicos. No estamos todos los países en la misma situación. Unos se recuperarán antes, otros más tarde... y así no estamos en pie de igualdad', afirmó el marchador español.

Martín se refirió también a la desigualdad entre deportes. 'Aquí en España, en el confinamiento, yo puedo comprar una cinta de correr y puedo entrenar, no de la misma manera que saliendo a la calle, pero sí muy parecido. En cambio, ¿qué hace un nadador? ¿un deporte de equipo? ¿deportes de lucha?'.

'Yo tengo la mínima para los Juegos Olímpicos desde el año pasado, pero compañeros/rivales míos, no. No tendrían las mismas oportunidades para realizar la mínima. Así no se puede. Por nuestra salud, por acabar con el virus todos juntos, pido que se aplacen los JJOO', proclamó.

Este mismo miércoles, la medallista olímpica canadiense e integrante de la comisión de atletismo del Comité Olímpico Internacional (COI) Hayley Wickenheiser calificó de 'irresponsable' seguir adelante con las fechas de Tokio 2020.

Wickhenheiser difundió sus comentarios en su cuenta de Twitter y están teniendo amplio eco en los medios de comunicación de Japón, en medio de la incertidumbre sobre la posibilidad de que sean aplazados o cancelados los Juegos Olímpicos, que comenzarán el 24 de julio, a causa de la pandemia de coronavirus.

'Creo que el hecho de que el COI insista en que esto siga adelante, con semejante convicción, es desconsiderado e irresponsable', afirmó la estrella del hockey canadiense, que llegó a integrar por 23 años, desde 1994, la selección canadiense de hockey, con cuatro medallas de oro y una de plata.

Wickenheiser dijo hablar desde una 'perspectiva de atleta' y se solidariza con 'la ansiedad y la congoja' que invade a muchos deportistas por 'la incertidumbre de no saber dónde vas a entrenar mañana'.

Se han cerrado instalaciones 'y se han cancelado eventos de clasificación por todo el mundo', agrega. Todo ello, sostiene, 'puede ser terrible si has estado entrenándote para esto por toda tu vida'.

'Los atletas no pueden entrenarse -añade-. Los asistentes no pueden hacer planes de viajes'. 'No sabemos qué va a pasar en las próximas 24 horas, y menos en los próximos tres meses'; sostiene.

Tanto el Comité Organizador de Tokio 2020 como el COI mantienen de momento la fecha del 24 de julio para el comienzo de las pruebas olímpicas par el 24 de julio, a pesar de la extensión del COVID-19 por todo el Planeta.

En su más reciente reunión, este martes, el COI anunció que se sigue adelante con los preparativos y, a cuatro meses de su inicio, 'aún no es necesario tomar en este momento decisiones drásticas'.