"Tenemos que pegarle patadas una vez cada uno": la 'táctica' de Brasil para parar a Messi

Felipe Melo, actualmente centrocampista del Palmeiras y viejo conocido del fútbol europeo y español por su paso por el Mallorca, el Racing o el Inter de MIlán, ha dado una extensa entrevista a Clarín, en la que ha hablado desde Messi, para él "el mejor de la historia" hasta su dura infancia en las favelas.

Sobre el futbolista argentino y cómo le intentaba parar Brasil, ha dicho: "Cuando con la selección brasileña jugábamos contra él decíamos 'tenemos que pegarle patadas una vez cada uno, tenemos que ir rotando'. Si no, es difícil, un jugador así no hay manera de marcarlo. Y no digo pegarle patadas para romperlo, sino una falta táctica, cortarle el ritmo, molestarlo... (...) Es el mejor de la historia. Yo no puedo decir nada de Pelé porque no lo vi jugar, de Maradona tengo el recuerdo del Mundial de 1990.. También la gente en Brasil dice que Zico es mejor que todos, pero yo la primera vez que lo vi jugar fue en su despedida, en el Maracaná. Yo vi jugar a Messi y es increíble. Más que Cristiano Ronaldo porque Cristiano te puede hacer 5 goles, pero Messi hace esos 5 goles y también les hace hacer goles a sus compañeros, entonces es más completo".

Una infancia difícil

"Yo nací y crecí en la peor favela de Río de Janeiro. Mi madre estaba siempre en casa con nosotros (son tres hermanos) y mi padre trabajaba todo el día. Claro que no tenía comodidades pero no me faltó nada. Desde pequeño soñaba con jugar al fútbol y, si no, no sé qué hubiera sido de mi vida... Era fútbol o fútbol. A veces me iba a entrenar y a la vuelta me encontraba con que uno de mis amigos había sido tiroteado. El 95 por ciento de mis amigos de la favela no existen más, están muertos. Eligieron otro camino y ya no existen más. El 5 por ciento que quedó, logró salir, logró trabajar y hacer su vida", confesó

"He visto cosas increíbles en la favela de las que mejor ni hablo. He tenido oportunidad pero nunca quise meterme en la droga ni tener armas. Yo preferí el otro camino. Los jefes del narcotráfico de la favela me decían 'tú tienes futuro, si te vuelvo a ver acá te pego un tiro en la cabeza'. Yo preferí trabajar y no ganar el dinero fácil", añadió.