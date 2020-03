Pablo Pinto: "Me parece un escenario tremendamente optimista"

La pregunta que sobresalió a mitad del encuentro digital entre Dani Garrido, Lluis Flaquer y Pablo Pinto, a través de Periscope, era clara y concisa: ¿Cómo ven el tema de las fechas y la manera en la que se reanudarán los campeonatos de fútbol nuestros dos participantes del directo?.

La respuesta por parte de Pablo Pinto no tardó en conocerse: "Me parece un escenario tremendamente optimista el de pensar que a finales de abril, o principios de mayo, estaremos jugando al fútbol. Entiendo el escenario Tebas de intentar salvar los derechos de TV y por ende jugar a puerta cerrada, pero no sabemos cuándo va a acabar esto, ojalá sea a finales de abril o a principios de mayo", dijo Pinto.

Acto seguido, Lluis Flaquer también opinó acerca de cómo se podría jugar para ganar tiempo con el calendario de partidos restantes tras el parón: "Me parecería un formato interesante para este contexto el hecho de jugar a partido único en la Champions. Sería una formula casi que ideal para poder cerrar los partidos que faltan y, a partir de ahí, no cargar un calendario que se va a quedar muy corto. Es un formato muy interesante porque te permitiría ganar tiempo, porque no le restaría justicia a ningún equipo y es atractivo para el espectador", concluyó diciendo