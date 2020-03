Las respuestas a las dudas económicas que surgen por el coronavirus

El coronavirus está planteando muchas dudas después de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno. El jefe de Economía de Cadena Ser Javier Ruiz ha respondido a las preguntas de los usuarios.

¿Cómo se pide la moratoria de las hipotecas?

Para solicitar una moratoria de la hipoteca hay que cumplir uno de los tres requisitos establecidos: recorte de suelo, perdida del empleo, gasto del 35% del salario o más a todo lo que conlleva el pago de la vivienda: hipoteca, agua, luz o gas. Si cumple uno de estos tres criterios debe indicárselo al banco, que tiene la obligación legal de tramitar la petición en quince días y no cargar intereses de demora.

¿Se puede aplazar la deuda de Hacienda?

Hacienda no está haciendo correr los plazos. Si se impaga este mes el Gobierno no aplica intereses de demora ni órdenes de embargo. Teóricamente, no se puede aplazar la deuda de Hacienda. Aunque no va a haber penalizaciones extraordinarias con quien se haya retrasado.

¿Se puede seguir teletrabajando para una empresa que ha hecho un ERTE?

Si estás en situación de ERTE no se puede teletrabajar.

¿Las empresas tienen que pagar la seguridad social si hacen un ERTE?

No, las empresas no tienen que pagar seguridad social y además están bonificados. En el caso de las PYMES, menos de 50 trabajadores, si se acogen al ERTE tienen las cuotas de la seguridad social bonificadas al 100%. En el caso de las demás empresas tienen una bonificación del 75%. Con esta medida el Gobierno pretende que las empresas no despidan a sus trabajadores.

¿Existen ayudas si no me renuevan el contrato?

Sí, el Gobierno ha aprobado un paro más amplio. Cualifican todos aunque no hayan cotizado suficiente. Si se tienen los años tributados, no se descuenta el paro que se cobre durante el estado de alarma.

¿Se mantienen las becas para los estudiantes?

Sí, las ayudas al estudio se mantienen.

¿Tienen los alquileres moratoria?

No. El Gobierno explica que no puede regular los alquileres porque son acuerdos entre partes, pero ha pedido establecer una cadena de solidaridad.

¿Qué pasa con los comercios que han tenido que cerrar y el local es arrendado?

El Gobierno ha establecido dos formas para solicitar créditos hasta que se vuelvan a abrir los comercios: las líneas de crédito del ICO, que va a tener mil millones de créditos blancos, es decir, créditos sin interés; y el aval del Estado a los créditos privados pedidos en el banco.

¿Se podría contemplar el rescate del fondo de pensiones antes de los diez años?

Sí, aunque con el mismo tratamiento. El estado de alarma no ha cambiado nada respecto al fondo de pensiones.

¿Qué pasa si tengo un viaje contratado en abril?

Las organizaciones de consumidores aconsejan pedir la cancelación por escrito para pedir la devolución del importe gastado en el viaje contratado.

¿Cómo se gestionan los subsidios si están las oficinas cerradas?

La seguridad social ha informado de que va a hacer trámites por internet, es decir, no va a ser necesario personarse en el paro para recibirlo.