De la Rosa cuenta el origen del conflicto entre Alonso y Hamilton: "Fue el principio del fin"

Pedro Martínez de la Rosa ha recordado en Beyond the grid, el programa de podcast de la Fórmula 1, cómo fue el conflicto entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton en la temporada 2007, cuando ambos compartían equipo en McLaren, donde de la Rosa era piloto probador.

"Cuando acabó la carrera de Mónaco todo se torció. Alguien del equipo le dijo a Fernando que Lewis debería haber ganado, no directamente, pero sí sugerido, que Hamilton era más veloz que él. Eso le dio mucha rabia a Fernando porque podía haber ido dos segundos por vuelta más rápido y fue el principio del fin, no entendieron su trabajo. Luego, a medida que avanzó la temporada, Lewis demostró lo rápido que podía ser, mejoró mucho y cada vez era más fuerte, entre otras cosas porque hizo una masterclass de adaptación del propio Fernando durante la pretemporada y las primeras carreras. Fernando se dio cuenta de que era más veloz de lo que esperaba. Aprendió a cuidar muy bien el coche y los neumáticos, a ser consistente, y ahí fue cuando Fernando empezó a pensar que la telemetría y los datos estaban del lado de Hamilton y en ese momento, dejó de pilotar como lo hacía de forma habitual, como hacer de una forma distinta los libres y luego ser rapidísimo en calificación, los clásicos juegos mentales entre dos campeones".

Además, de la Rosa, explicó: "El dúo Alonso-Hamilton es el más fuerte que ha habido en toda la historia de la Fórmula 1, mejor que la de Senna-Prost porque siempre creo que las nuevas generaciones son mejores que las anteriores. No ves un talento como el suyo llegar a la F1 todos los años, es distinto a un nivel que no llegan Raikkonen o Vettel, solo pasa cada 5 ó 10 años, como con Verstappen. A Fernando le tiras un coche y será muy rápido, se adapta a todo, pero con Kimi el coche tiene que adaptarse, él no, y es campeón, rapidísimo, pero esa es la diferencia, que con un coche perfecto puede igualarse a Alonso o Hamilton, pero a lo largo de 20 carreras es más complicado".

Alonso, que venía de ser campeón del mundo en 2005 y 2006 con Renault finalizó su primera temporada con McLaren en la tercera posición, por detrás de Hamilton. El campeón fue Kimi Kaikkonen, con Ferrari.