Los tenistas no comparten ni entienden la decisión unilateral de la organización de Roland Garros de retrasar el torneo cuatro meses y situarlo justo una semana después del US Open. La decisión tomada por el director del torneo, sin contar con los tenistas ni con otros implicados en el circuito, no ha gustado a casi nadie.

Los jugadores tendrán que afrontar dos torneos de Grand Slam, en superficies distintas, en cinco semanas y con solo una de descanso entre uno y otro torneo, para muchos, una locura.

Los primeros en pronunciarse al respecto han sido Roberto Bautista y Pablo Carreño. Ambos tenistas han reconocido en la Cadena SER que lo más preocupante ahora mismo es salir de la situación en la que está España y que ahora todos los esfuerzos tienen que ir centrados en esto pero la decisión de Roland Garros no les parece la más acertada en estos momentos y menos con las formas.

Bautista asegura que "no creo que sea bueno que se tomen este tipo de decisiones sin consultar a los jugadores y con una decisión unilateral del director del torneo de Roland Garros" en declaraciones a la emisora realizadas desde su casa en la que se encuentra confinado tras el decreto de alarma.

El tenista asegura que "no creo que sea momento oportuno para hablar de mover la fecha de Roland Garros, tampoco que se haya situado en el mejor momento, justo después del US Open, con solo una semana tan solo de separación entre el US Open y Roland Garros" porque "nos hace cambiar de superficie y apenas tener descanso después de un Grand Slam, que son partidos a cinco sets y muy exigentes".

En la misma línea se expresa Pablo Carreño. También en declaraciones a la SER asegura que le "parece mal que hayan decidido aplazar el torneo y cambiar las fechas sin consultar con nadie, unilateralmente" y reconoce que ahora mismo prefiere no pensar en la situación.

"No me lo he planteado porque ahora mismo lo que me preocupa es intentar solucionar la situación en la que estamos metidos lo antes posible y una vez sepamos cuando podremos jugar ya me plantearé el calendario porque no me planteo ahora mismo jugar dos Grand Slam en quince días ni en un mes. Lo único que me planteo es poder entrenar lo antes posible cuando todo esté mejor y sea más seguro y a partir de ahí veremos el calendario".