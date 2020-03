Iñaki Williams: "Lo más bonito es ver salir a todas las personas a las ocho de la tarde a aplaudir"

El jugador del Athletic Club Iñaki Williams considera que "lo más bonito" en la situación de confinamiento para impedir la expansión del coronavirus COVID-19 que está viviendo la es "ver salir a todas las personas a las ocho de la tarde a aplaudir a todas las personas" que cuidan de todos.

En una larga rueda de prensa virtual desde su casa organizada por el Athletic, en la que respondió a preguntas de periodistas y de aficionados, el delantero bilbaíno deseó que "deje de haber fallecidos e infectados" y que, aunque cree que "es un problema que va a ir para largo", pronto "podamos salir todos a la calle".

"Lo más bonito es ver salir a todas las personas a las ocho de la tarde a aplaudir a todas las personas que están arriesgando, trabajando y luchando para que los que estemos en casa lo pasemos lo mejor posible. Es muy bonito que todo el mundo se hermane", cree.

En esa línea, estima que: "así es como vamos a salir de esta, ayudándonos unos a otros y dando las gracias a los que de verdad se las merecen".

"A nadie nos gusta quedarnos en casa pero lo primero es la salud. Ojalá vuelva todo a la normalidad, pero lo primordial es que deje de haber fallecidos e infectados. Desde aquí lo que quiero es mandarles muchos ánimos a todos los que lo están pasando verdaderamente mal y dar la gracias a toda esa gente que se está sacrificando por nosotros porque se lo merecen", dijo

El apartado deportivo

"Sueño con ganar la final de Copa. No hay un día que no tenga un pensamiento en al final de Copa. Es lo que todo Bilbao, todo Bizkaia y todo 'athletizale' desea. Estoy ansioso por jugar esa final, porque llegue ese momento y por poder celebrarlo todos en La Gabarra", dijo el delantero bilbaíno en una larga rueda de prensa virtual desde su casa organizada por el Athletic.

"No concibo una final de la Copa del Rey con vacío total", dijo, convencido de que en ,la final, "la afición" del Athletic a sus jugadores les "perdonaría perder, pero no no darlo todo".

"Somos un equipo que siempre lo da todo e intentaremos traer esa Copa a Bilbao. Nos vamos a dejar hasta el último aliento porque nuestra afición seguro que nos va a apoyar y nos va a animar. Ojalá podamos sacar La Gabarra. Sería uno de los días más felices de mi carrera", se ilusionó, adelantando que "haría una encuesta en el Instagram" para ver que locura haría para celebrarlo.

Además de la final de Copa, Williams tiene en la cabeza también la Eurocopa, sobre la que cree que la de aplazarla a 2021 es "la mejor decisión" que se podía tomar.

Además, Williams desveló que el gustaría haber podido jugar con "el 'Gallo'" Joseba Etxeberria, exdelantero internacional " vecino" suyo y ahora entrenador del Bilbao Athletic; y que "muchos jugadores" con los que ha jugado le "dicen que si tuviesen la oportunidad de jugar en el Athletic no lo dejarían nunca".

"En la Sub-21 Gerard Deulofeu y Dani Ceballos nos tenían envidia porque saben lo bien que nos tratan en Bilbao, de lo queridos que somos para la gente de Bilbao, de los únicos que somos al jugar en el Athletic", recordó.