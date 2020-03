Luka Jovic: "Pido perdón a todos si he puesto en peligro a alguien"

A lo largo de este jueves se pudo saber que Luka Jovic, futbolista serbio del Real Madrid, había viajado a Serbia tras saltarse la cuarentena que habían impuesto a todos los futbolistas del equipo blanco tras el positivo de Trey Thompkins.

Después de muchas críticas a nivel internacional, Jovic ha sacado un comunicado en las historia de su Instagram en serbio, aclarando que se hizo la prueba del coronavirus en España y al llegar a Serbia y que dio negativo en ambos casos.

El comunicado de Jovic

"Con la opinión de que la situación en el mundo y en nuestro país es muy difícil y sin precedentes, siento que tengo que apoyar a mi gente. En primer lugar, estoy muy apenado porque soy el tema principal en estos días y se escribe constantemente sobre mí y no sobre los verdadeeros protagonistas de esta crisis, los médicos y todos los profesionales de los hospitales. Mientras permanecía en el España di negativo en la prueba por el coronavirus y decidí viajar a Serbia para ayudar y apoyar a nuestra gente y estar cerca de mi madre, de acuerdo con los líderes de mi club. Cuando aterricé en Serbia me hicieron la prueba una vez más y di negativo por coronavirus de nuevo. Me da mucha pena que algunas personas no hayan cumplido con su trabajo y no me hayan dado las instrucciones correctas de cómo debía comportarme durante mi aislamiento. En España está permitido acudir a los supermercados y a las farmacias, lo que no ocurre aquí. Pido disculpas a todas las personas si las he puesto en peligro de alguna manera y espero que juntos podamos superar todo esto. ¡Ánimo a toda Serbia, sigamos juntos!".