Europa cuenta con más recursos contra el coronavirus que Estados Unidos

Confinado en su casa por "precaución voluntaria", David Sassoli, ha hablado con la SER telefónicamente. Preocupado por el impacto político, económico y social del impacto del coronavirus cree que es necesario reforzar el proyecto Europeo dotando a las instituciones colectivas de mayores poderes porque si en el balance no se hace así "tendremos una crisis de la que no saldremos".

Es presidente del Europarlamento desde el verano, cuando obtuvo los apoyos de su grupo político, el de los socialistas y de los populares y liberales que conjuntamente pactaron el reparto de cargos institucionales. Con la llegada del coronavirus ha convertido al Europarlamento en la Institución que ha fijado las medidas más drásticas y ahora, desde su casa, donde se ha confinado por si su decisión sirve de ejemplo al resto de italianos habla, con la Cadena SER, de la Europa que ha cuestionado la gestión de esta crisis.

¿La suspensión de Schengen? Es "completamente innecesaria", dice. "La decisión de cerrar las fronteras exteriores es la solución buena. Cuantas más garantías de control tengamos en las fronteras exteriores, más garantías de libre circulación interior porque hay que dejar pasar a los productos sanitarios y comerciales", dice. "Esperamos que ningún país cierre sus fronteras. Controlar las fronteras, hacer controles es otra cosa. También la policía controla el cumplimiento de medidas antivirus en muchas capitales. Pero las fronteras han de seguir abiertas".

La política sanitaria es nacional, recuerda Sassoli que atribuye el caso de decisiones nacionales "a que el virus tiene estados distintos en cada país europeo", aunque desde la segunda vídeo conferencia de jefes de gobierno, constata una mayor coordinación comunitaria.

Esta reunión de jefes de gobierno, celebrada el martes 17 se abrió según Sassoli con una reflexión sobre la posibilidad de aprobar "Eurobonos". Una opción de minimizar los riesgos de las primas de riesgo disparadas que España siempre ha reivindicado y que según el Presidente de la Comisión demuestra que hay entre los gobiernos, "voluntad de buscar soluciones a medio y largo plazo".

Él considera que la eliminación del 3 por ciento como techo de gasto, es un paso importante pero tan sólo un paso. "Estamos en fase de emergencia pero cuando empiece la fase de reconstrucción va a ser necesario una respuesta UE a la altura de lo que esperan los ciudadanos ", dice como respuesta a nuestra insistencia por saber si le parece suficiente y correcto que la solución a una crisis global sea una suma de planes nacionales sin recursos directos europeos.

Hoy algo ha cambiado, el BCE ha anunciado su plan de compra por valor de 750.000 millones. El presidente del Parlamento ve con satisfacción esta medida aunque sigue confiando que sea el primer paso de una respuesta comunitaria grande.

"Las decisiones que están tomando los gobiernos, el BCE, la Comisión y el MEDE en los últimos días, van en la buena dirección", dice. Y es que David Sassoli parece convencido que la epidemia demuestra "que hay que las competencias comunitarias, especialmente las económicas funcionan", dice y ante el contraste que sus palabras tienen frente a la renacionalización de tantas reacciones, añade: "si no lo hacemos, si no vamos a una mayor integración europea podemos entrar en una crisis de la que no saldremos".

El Europarlamento ha convocado un pleno extraordinario para el jueves. Será un pleno reducido y substituirá a la sesión prevista para abril si este próximo lunes, la Conferencia de Presidentes aprueba un sistema de voto vía e-mail para los diputados que se encuentran fuera de la capital UE. El objetivo es aprobar las decisiones del Consejo Europeo contra la crisis sin necesidad de desplazamientos añadidos en esta época de confinamiento colectivo.