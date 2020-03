La pandemia del coronavirus: diario del confinamiento en Alemania

Jueves 19 de marzo

A las 18:00 horas de la tarde es la hora a la que deben cerrarse los restaurantes y supermercados del país. En esta céntrica plaza de Berlín todavía se ve movimiento de personas que se aprovisionan para la cena. Las calles aledañas no está tan concurridas como en un día normal, pero el ir y venir de ciudadanos puede llamar la atención en España. En Alemania todavía no hay restricción de movimiento, se recomienda a la gente permanecer en su hogar, pero no es una obligación.

Sábado 21 de marzo

Tensa calma en Alemania a la espera de saber a qué acuerdos llegan mañana domingo los presidentes de los Länder y el Gobierno de Merkel. Las probabilidades de que decreten un confinamiento obligatorio son muy altas, así que muchos alemanes han aprovechado el fin de semana para abastecerse y disfrutar de sus últimos días de libertad de movimientos. Eso sí, menos que en días anteriores. Aunque restaurantes y cafeterías están abiertos hasta las 6 de la tarde, en Länder como Babiera y el Sarre ya no aceptan clientes. Solo encargos y recogida a la puerta del establecimiento.