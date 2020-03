El sencillo gesto que te ayudará a prevenir el contagio por coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ofrece, desde hace ya varias semanas, una serie de recomendaciones para hacer frente al coronavirus. Desde mantener una distancia de seguridad con terceras personas superior a un metro hasta toser o estornudar en el antebrazo. Una serie de factores entre los que también podemos encontrar lavarse las manos con frecuencia. Y, es que, por muy simple que parezca, este gesto es un gran aliado para acabar con el coronavirus, tal y como explicaba Pedro Sánchez hace unos días: "El heroísmo consiste también en lavarse las manos".

Lavarse las manos y, por supuesto, evitar tocarse con ellas los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque son que son las regiones por donde el virus penetra en el organismo. Sin embargo, tocarse la cara es demasiado tentador. Más aún en periodos de confinamiento como al que nos enfrentamos desde el pasado sábado, en los que acabamos tocándonos la cara más de lo que nos gustaría de forma completamente inconsciente.

"Es muy difícil que te toques la cara con esa mano"

Por esa misma razón, y si eres de esas personas que no logra quitarse la manía de tocarse la cara cada dos por tres, te ofrecemos un método que te ayudará a prevenir un posible contagio. Una recomendación, que ha sido compartida recientemente en Twitter por la periodista Rosa Montero, que nos invita a usar la mano no dominante en nuestro día a día para hacer frente a la pandemia.

UNA RECOMENDACIÓN VALIOSA

Usad la mano no dominante para picaportes, transporte, baños, etc porque es muy difícil que te toques la cara con esa mano. En Corea difundieron mucho este consejo.

COMPARTID! — Rosa Montero (@BrunaHusky) March 18, 2020

Según explica Montero a través de su cuenta de Twitter, se trata de un consejo promovido en Corea, donde la sociedad ha comenzado a utilizar su mano no dominante como apoyo a la principal: "Usad la mano no dominante para picaportes, transporte, baños, etc porque es muy difícil que te toques la cara con esa mano. En Corea difundieron mucho este consejo".

Lávate bien las manos: estos son los pasos a seguir

Pero no dejes de lavarte las manos bajo ningún concepto.A pesar de que este truco nos permite prevenir el contagio, no dejes de lavarte las manos puesto que es una de las principales armas para combatir el virus. Para lavarte las manos de forma correcta, cubre la superficie de la mano con jabón. Una vez hecho esto, desde la OMS recomiendan frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Cuando hayas terminado, la organización recomienda frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados, y el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos.

A continuación, frota el pulgar izquierdo con un movimiento de rotación atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Por último, sitúa la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, realizando el mismo movimiento de rotación, y enjuágate las manos en el agua. De esta manera, podrás prevenir los contagios por una enfermedad que ha contagiado a más de 220.000 personas en todo el mundo y ha acabado con la vida de unas 9.000.