Las Fuerzas Armadas entran en El Prat y el puerto de Barcelona para desinfectar

Las Fuerzas Armadas tienen sobre el terreno a 2.622 efectivos en 59 localidades de todo el país y este jueves para combatir la expansión del coronavirus, según acaba de explicar el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) Miguel Ángel Villarroya, también participan en las tareas de desinfección de diversos aeropuertos y puertos de competencia estatal y estaciones de tren: entre ellos están el aeropuerto y el puerto de Barcelona.

Así lo ha especificado Villarroya en la rueda de prensa diaria tras la reunión del comité técnico. "Desinfecciones en los puertos de Barcelona, Algeciras y Castellón. Aeopuertos de Barajas, el Prat de Barcelona, Gran Canaria, Valladolid, Málaga, Tenerife Norte y Sur" así como los hospitales Clínico, Príncipe de Asturias, Gregorio Marañón y La Paz en Madrid.

Ya ayer el JEMAD explicó que los efectivos de las Fuerzas Armadas se desplegarían allí donde fuera necesario. En "País Vasco y Catalunya, como cualquier parte de España, intervendremos cuando así se requiera o cuando así se necesite, ni más ni menos, no hay diferencia, no hay otro criterio que ahora mismo nos esté priorizando en este sentido", dijo ya este miércoles en rueda de prensa.

"Se está haciendo exactamente lo mismo que en otros territorios de España, no hay territorios diferenciados", ha dicho hoy Villarroya en rueda de prensa explicando que se van a acometer labores similares por ejemplo en la Delegación de Gobierno en Navarra. Distintos partidos catalanes han mostrado su oposición a que las Fuerzas Armadas actuasen en Catalunya: "El Ejército no tiene ninguna función que hacer. Lo que hace falta es tomar decisiones políticas, y en estas medidas no está la de recentralizar ni sacar el Ejército a las calles", dijo por ejemplo Marta Vilalta (ERC).

"Disciplina y sacrificio"

El JEMAD se ha dirigido al conjunto de la ciudadanía para asegurar que "esto es una guerra de todos los españoles. Todos estamos involucrados en esta pelea contra el virus. Me van a permitir que aproveche mis cuarenta años de servicio para en este marco de una contienda bélica sin armas, con otras armas distintas, ofrecer algunos consejos y aquello que me ha enseñado mi experiencia relativo a los valores militares que te permiten afrontar situaciones como estas: disciplina y espíritu de sacrificio, eso nos va a venir bien estos días". "Sabemos que vamos a vencer", ha zanjado.

El cap de l'estat major JEMAD, Miguel Ángel Villarroya, durant la roda de premsa d'aquest 16 de març del 2020. (Horitzontal) / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa/JM Cuadrado (ACN)

Esta es la lista de ciudades donde se han desplegado unidades militares en el marco de la 'operación Balmis': Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Alcalá de Henares, Toledo, Sevilla, Dos Hermanas, Huelva, Cádiz, Algeciras, Tarifa, Málaga, Granada, Badajoz, Cáceres, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, Valencia, Alcoy, Gandía, Alicante, Benidorm, Elche, Castellón, Zaragoza, Cariñena, La Rioja, León, Valladolid, Medina del Campo, Lugo, Santiago, Ferrol, Avilés, Astorga, Ponferrada, Palencia, Burgos, Zafra, Jerez de los Caballeros, Talavera de la Reina, Guadalajara, Azuqueca, Soria, Almazán, Ceuta, Melilla, Palma de Mallorca, Manacor, Gandía, Elche, Jaén, Linares, Lucena, Cartagena, Barcelona y Pamplona.