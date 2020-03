Una juez ordena proveer de material sanitario a los secretarios judiciales en 24 horas

El Juzgado de lo Social número 41 de Madrid ha ordenado al Ministerio de Justicia y a la Comunidad de Madrid que en menos de 24 horas suministren el material necesario para el trabajo de los letrados de la administración de Justicia de todas las sedes judiciales de Madrid durante la crisis del coronavirus.



La juez María del Carmen Rodrigo ha aceptado parte de las medidas cautelares solicitadas por el Sindicato Judicialización del Secretariado Judicial en materia de prevención de riesgos laborales frente a Ministerio de Justicia y Secretaría de Gobierno del Tribunal de Superior de Justicia y les conmina a que en menos de 24 horas provean de forma inmediata "en todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, a los Letrados de la Administración de Justicia que deban realizar funciones durante la vigencia de la pandemia del Covid-19 de mascarillas, guantes, gel desinfectante, bata para desplazamientos a centros sanitarios, y gafas, éstas últimas eventualmente".

La magistrada exige además "que procedan a evaluar individualizadamente los riesgos que por circunstancias personales asuman los letrados de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid que prestan funciones durante la pandemia, previa información de tales circunstancias por parte de los mismos".

Ir a trabajar

En la resolución a la que ha tenido acceso la Cadena SER, la magistrada precisa que el hecho de aceptar parte de las medidas cautelarísimas solicitadas no implica que dejen de ir a trabajar. La juez precisa que "la dispensa del cumplimento de la prestación del servicio, atendido que sólo es preciso en circunstancias de urgencia y necesidad, y la habitualidad a partir de este momento es el trabajo telemático, no es medida cautelar a adoptar, amén de que siempre es posible la no asistencia por baja laboral en virtud enfermedad o patologías previas agravatorias".

Riesgo cierto

Resulta obvio, dice la magistrada, "que concurre un riesgo cierto de no tomarse ninguna acción así como indicios suficientes del derecho que se hace valer".

La juez matiza en su resolución que "las medidas solicitadas de forma cautelarísima se enmarcan en un estado de alarma". Después de muchas vicisitudes e instrucciones, varias juntas de personas acordaron paralizar la actividad de los trabajadores. La Comunidad de Madrid ha facilitado únicamente 172 cajas de guantes y 346 botes de gel desinfectante para todos los órganos judiciales del partido judicial.

Sin protección

La magistrada denuncia que "público y notorio que son muchos los Juzgados en los que se siguen prestando servicios sin las más elementales medidas de higiene, salud y precaución, puesto que en la Comunidad de Madrid ninguna sede se ha higienizado a pesar de que han existido contagios, sin ir más lejos en esta sede judicial, en que se ha clausurado un Juzgado por varios funcionarios con el virus COVID-19 –Juzgado Social 38- y se ha solicitado el cierre de otros tantos que no se ha concedido".

TSJM

La juez reconoce el ego de este colectivo aunque "la Sala de Gobierno del TSJ de Madrid en el día de ayer, 18 de marzo de 2020, ha dictaminado que deben seguirse las recomendaciones y medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad para evitar el contagio y propagación de la enfermedad en todas las actuaciones judiciales que deban realizarse, lo que hasta ahora no se está cumpliendo por ausencia de medios materiales necesarios, con grave riesgo para la salud para quienes prestan sus servicios en la Administración de Justicia y de cuantos ciudadanos acuden a los órganos judiciales".