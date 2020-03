Romelu Lukaku, como el resto de los ciudadanos europeos y de tantos países del mundo, no lo está pasando bien en su confinamiento para evitar el contagio y la propagación del coronavirus Covid-19. Lo ha confesado en una entrevista con el exjugador del Manchester United Ian Wright desde su apartamento de Milán.

"Casi me volví loco ayer. No puedo salir, no puedo entrenar. Me siento encerrado y ya llevo nueve días", asegura el delantero belga del Inter. "No puedes tener contacto con otras personas. Echo de menos entrenar y jugar frente a los aficionados. Ahora comienzas a apreciar lo que tienes", señala en la conversación en la que cuenta que echa mucho de menos su "vida normal", sobre todo estar lejos de su madre y de su hijo.

"Soy un hombre afortunado. Ahora debes tener cuidado porque puedes tocar a alguien y que tenga el virus. Mi madre tiene diabetes y tiene un mayor riesgo", añade. "Ni siquiera puedo ir a casa y tocarla. Mi madre ni siquiera está saliendo. Simplemente va al patio trasero de su casa, camina y luego regresa".