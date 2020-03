Exteriores advierte con 35.000 SMS de que es urgente volver

La recomendación sigue siendo la misma. Los españoles residentes deben permanecer en sus lugares de residencia salvo que sea imprescindible el retorno. Los turistas que quieran volver deben intentar hacerlo lo antes posible, en especial si están en alguno de esos seis países, según admiten fuentes del Ministerio de Exteriores.

En paralelo es trabaja activamente para facilitar el retorno desde 12 países, de hecho en los próximos días se van a enviar aviones comerciales a Argentina, Ecuador, Perú y Santo Domingo, para traer de vuelta a cientos de españoles. Todos son vuelos comerciales, no se considera de momento la opción de enviar aviones militares españoles, y Exteriores se limita a asegurar las conexiones y facilitar las gestiones sin que esto suponga ningún gasto público.

Se están también coordinando varias operaciones con países europeos como Alemania, Polonia o Lituania, para traer de vuelta a ciudadanos comunitarios, incluidos españoles, desde destinos como Indonesia o Filipinas. Desde la capital de este último país, Manila, ya han podido regresar unos 150 españoles, pero quedan en torno a 600 distribuidos por las distintas islas del archipiélago con dificultades para llegar hasta la capital porque el gobierno de aquel país ha restringido los desplazamientos internos.

En el caso de Honduras, entre los españoles no residentes que actualmente están en ese país, se encuentra un equipo del programa televisivo 'Supervivientes'. Exteriores afirma que no han pedido ser repatriados pero se mantiene el contacto con ellos al igual que con el resto de conciudadanos que se han puesto en contacto con los servicios consulares. La solución que se encuentre para su regreso será la misma para todos ellos.

En los próximos días, con las gestiones que ya están en marcha, podría regresar a España cerca de 2.500 personas. Las fuentes consultadas en el ministerio mantienen que no se puede tener una cifra exacta de los ciudadanos españoles que están pidiendo ayuda porque es imposible saber cuántos están fuera y no se han registrado. El despliegue consular, aseguran, no tiene precedentes, hay más de 4.500 personas atendiendo en las más de 200 representaciones en el exterior, que permanecen abiertas 24 horas al día.