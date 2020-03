El pasado sábado, 14 de marzo, Pedro Sánchez decretaba el estado de alarma en España como consecuencia de la crisis del coronavirus en nuestro país. Una pandemia, que se propaga a gran velocidad por todo el planeta, que ha infectado a más de 18.000 personas y que ha dejado más 800 muertos en territorio nacional. Principalmente en Madrid, donde se han confirmado cerca de 7.000 casos desde el pasado mes de febrero.

Un estado de alarma que ha llevado al gobierno a limitan la libertad circulatoria para todos los ciudadanos salvo aquellos que, por causas de fuerza mayor, tengan que salir a la calle. Desde aquellas personas que tengan que ir a trabajar, o las que necesiten sacar al perro para que haga sus necesidades, hasta quienes necesiten hacer cualquier tipo de compra para hacer frente al confinamiento.

Qué hacer si la policía solicita información sobre el motivo de tu desplazamiento

Mientras tanto, las patrullas de la Policía Nacional hacen todo lo posible para evitar que la gente salga de forma injustificada de su domicilio. Desde el pasado sábado, la policía y los diferentes agentes de la autoridad han comenzado a solicitar información sobre el motivo de los desplazamientos a aquellas personas que ven en la calle.

Si @policia o agente autoridad solicita información sobre el motivo de tu desplazamiento:

➡Explica claramente la razón por la que no estás en casa y, si puedes, acredítalo documentalmente

➡No pongas impedimentos y facilita nuestro trabajo#EsteVirusLoParamosUnidos#COVID2019 pic.twitter.com/tnF79Y8CiF — Policía Nacional (@policia) March 20, 2020

Por esa misma razón, y con el objetivo de educar a la sociedad, la Policía Nacional ha ofrecido una serie de indicaciones para que la ciudadanía sepa cómo actuar en caso de que la policía les pare por la calle solicitándoles información sobre el motivo de su desplazamiento. En primer lugar, el cuerpo de policía nos recomienda que expliquemos "claramente" la razón por la que no estamos en casa.

Intenta acreditar tu salida y no pongas impedimentos para facilitar la labor de la Policía Nacional

Pero no solo eso. Desde la Policía Nacional nos animan a "acredítalo documentalmente" en la medida de lo posible. A pesar de que la acreditación no es obligatoria, facilita (y mucho) la labor a la Policía Nacional. Si la policía te para, y dices que vas a trabajar, tendrá que hacer una serie de comprobaciones para ver si has salido de paseo o a trabajar. De hecho, recomiendan a las empresas que expidan un certificado de que estás trabajando para agilizar así los trámites de comprobación.

Por otro lado, la Policía Nacional pide a la sociedad que no ponga ningún tipo de impedimento a la hora de enfrentarse a este tipo de situaciones y que, por supuesto, les ayuden a hacer su trabajo. Gracias a ello, las fuerzas de seguridad podrán hacer las comprobaciones pertinentes y dejarte volver a tu destino en cuestión de minutos. Por lo tanto, y si te encuentras con la Policía Nacional o cualquier otro cuerpo de seguridad, sigue sus recomendaciones e intenta acreditar tu destino para poder facilitar el trabajo de los agentes de agentes.