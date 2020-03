Carolina Marín: "Lo mejor es que los Juegos se pospongan"

Carolina Marín, campeona del mundo y campeona olímpica de bádminton, ha pasado por Carrusel para comentar cómo está viviendo esta situación tan peculiar. Tras disputar el All England, dónde cayó en semifinales ante Tai Tzu-Ying, la jugadora ha remarcado que "yo también me quedo en casa y sigo las instruciones del gobierno".

Además, ha confesado que ahora mismo "no estoy haciendo nada de bádminton, sigo ejercicios de mis entrenadores". Un gran inconveniente para ella y otros muchos deportistas que tienen que hacer frente a unos Juegos Olímpicos, de no ser suspendidos. "Entiendo que no es fácil posponer los juegos y que no es una decisión que se puede tomar de un día para otro", comentaba Marín, que ha dejado claro que "lo mejor es que los Juegos se pospongan".

A pesar de que cómo deportistas necesitan una solución "casi inmediata", la onubense reconoce que en momentos como este el deporte queda en un segundo plano: "Lo más importante es cuidarnos. No se trata de unos juegos olímpicos o el deporte, es la salud de todas las personas".