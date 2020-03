La industria del videojuego en riesgo por el coronavirus

La del videojuego es una de las industrias audiovisuales más potentes, que ya está empezando a sufrir también las consecuencias del coronavirus. Hay pérdidas a corto y largo plazo. Para empezar se calcula que ya se han perdido 90 millones de euros y 500 empleos en un sector que ha sido putna de lanza en la creación de empleo. Son datos que ha ofrecido esta semana la Asociacion de Desarrolladores de videojuegos.

"La paralización de proyectos de inversión por la crisis puede llevarse por delante proyectos previstos en los próximos meses y años", segura el Antonio Fernández, Secretario General de DEV. "Todo se debe, principalmente, al el riesgo de estancamiento de la economía mundial y tamién al riesgo de estar faltos de liquidez, en un sector que siempre tiene este miedo", añade.

De momento, el 32 por ciento de los estudios estima pérdidas en su facturación debido a la situación actual, mientras que el 46 por ciento de las empresas ve su continuidad en peligro si la crisis se alarga durante tres meses. Las más afectadas son las empresas de tamaño medio (de 11 a 50 trabajadores), de las que el 40 por ciento ya sufre retrasos. En el plano económico, el 32 por ciento de los estudios españoles espera sufrir pérdidas en su facturación debido a la situación actual, y el 13 por ciento del total espera sufrir pérdidas de hasta el 20 por ciento.

En casos extremos, el 4 por ciento de los estudios estima perder más de la mitad de su facturación, e incluso el 9 por ciento de las empresas se plantean reducir su plantilla.

Por ello, la asociación alerta de que si esta crisis se alarga más de tres meses y llega al verano, estarían en riego más de 200 empresas en nuestro país. El cálculo económico sería desastroso, las pérdidas podrían alcanzar los 270 millones de euros y más de 2000 empleos estarían en juego.

El videojuego es uno de lo sectores que Piden reducir las cuotas de autónomos, flexibilizar los plazos de pagos, asegurar las líneas de avales para empresas y autónomos y modificar la ley para establecer un incentivo fiscal a la producción de videojuegos para inversores nacionales e internacionales.

VIDEOJUEGOS GRATUITOS

Por su parte, los estudios tratan de ofrecer algunos de sus juegos online gratuitos como servicio publico, pero también como modo de promoción durante este confinamiento. Por ejemplo, Stardew Valley un juego en el que hay que administrar una granja. También Fortnite o el nuevo Call of Duty: Warzone, dos opciones multijugador, lo que te permite reunirte con tus amigos a través de Internet. Otra alternativa interesante son los videojuegos de cartas, como Magic: The Gathering Arena, Hearthstone o el reciente Legends of Runeterra (ambientado en el universo de League of Legends), también para jugar con amigos a distancia.

CADA VEZ MÁS JUGADORES Y JUGADORAS

Mientras, las cifras de partidas de juego 'online' se han triplicado durante los primeros días de cuarentena después del estado de alarma decretado por el Gobierno como medida para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Por ejemplo, la startup española Gamersfy, la primera plataforma europea de competición entre jugadores de videojuegos en línea, ha registrado un crecimiento de hasta un 65 por ciento en el número de jugadores dados de alta en su servicio.

El número de partidas y torneos también ha crecido durante estos días. Ha aumentado más de un 175 por ciento, respecto a otros fines de semana. Destaca el aumento del número de mujeres que ha participado en partidas competitivas. La cifra ha pasado de tener unos niveles casi nulos (cerca de un 5%) de participación a un 30 por ciento, según los datos de esta empresa. Los juegos más demandados han sido Clash Royale, Brawl Stars y 8Ball Pool, así como Call of Duty Mobil.

Lo que no ha conseguido cancelar el coronavirus es el calendario semanal de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP). Los aficionados a los eSports, están de enorabuena porque pueden seguir el torneo, que también ha experimentado un cremiento en los datos. El primer partido de cuartos de final de la Superliga Orange (League of Leyends) del pasado día 16 experimentó un crecimiento del 83 por ciento de espectadores únicos respecto a la temporada pasada. La jornada 9 de la Orange Crown League (Clash Royale) incrementó su seguimiento en un 45 por ciento respecto de la jornada anterior.

LAS FERIAS Y EVENTOS, CANCELADOS

El coronavirus se está haciendo también que se cancelen las ferias especializadas en videojuegos y tecnología. El E3 2020, la edición de este año de la mayor feria de videojuegos del mundo, ha sido cancelado, según ha comunicado oficialmente la organización del evento. Aunque la feria se celebra tradicionalmente en junio, toda la logística detrás y la organización de viajes y estancias en Los Angeles sería tremendamente complicada si el número de casos aumenta en las próximas semanas.