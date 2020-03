Pedja Mijatovic: "Nuestra obligación es que cuando pase todo esto le hagamos un gran homenaje"

Pedja Mijatovic ha pasado por los micrófonos de Carrusel para recordar la figura de Lorenzo Sanz. El ex futbolista, que vistió durante tres temporadas la elástica merengue, se ha mostrado muy afectado por la pérdida del ex presidente del Real Madrid. "Particularmente estoy muy triste, cuándo me enteré anoche recordé todo lo que he vivido con él".

Recuerda a Lorenzo Sanz cómo la persona que le dió su gran oportunidad, pero también cómo un amigo incondicional: "Con Lorenzo he mantenido la relación todos los últimos años, desde que salí del Madrid hasta que volví. El apostó por mi hace mucho tiempo, en el año 96, y hasta el día de hoy hemos mantenido la amistad. Ha sido un gran Madridista".

Ha querido destacar la importancia que tuvo la figura de Lorenzo Sanz, tanto dentro, cómo fuera del club: "Era un gran presidente, un gran personaje... imponía. Tenía un peculiar sentido del humor. Era muy buena persona, siempre dispuesto a ayudarte". Opinión que coincide con la de muchos ex jugadores: "He hablado con varios excompañeros, todos coincidíamos en que era un gran presidente y una gran persona".

Además, no se ha olvidado del deseo que no ha podido cumplirse: "Él ha tenido un gran deseo de juntar a aquella generación de nuevo, pero no ha podido ser". Por ello, Pedja asegura que es una tarea pendiente y que "nuestra obligación es que cuándo pase todo esto le hagamos un gran homenaje".