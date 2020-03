Jordi Évole, en Carrusel Deportivo: "Cuando esto acabe deberíamos darle las gracias a esos héroes invisibles"

Jordi Évole se pasó por Carrusel Deportivo para analizar la situación actual del coronavirus y también para adelantar algunos de los contenidos del programa de este domingo de "Lo de Évole". Un programa que tendrá mucho reconocimiento a las personas que se están dejando la vida estos días para que el resto de la sociedad salga adelante.

Reconocer el trabajo de esos héroes anónimos e invisibles. Cuenta la historia de Oti, una camionera enamorada de su trabajo, pero este miércoles Jordi se la encontró devastada: llevaba cuatro días fuera de casa sin poder haber realizado una comida caliente o tomarse un café y sin poder usar los aseos de las áreas de servicio porque se lo habían prohibido por motivos sanitarios.

"Me causó mucha impotencia y rabia que esas personas que están cosiguiendo que tengamos el puto papel higiénico en la estantería del supermecado, estos héroes que están haciendo que los supermercados no estén vacíos, están viviendo de puta pena estos días. Creo que habría que tomar medidas para que estos camioneros y camioneras puedan hacer su trabajo dignamente", comentó Évole sobre Oti.

También la historia de Mari Carmen, de 66 años, y que es limpiadora de un ambulatorio de Badajoz. "Hace un despliegue de cómo haciendo un trabajo como ese se puede estar tan orgullosa y transmitir tanta energía a los que lo único que tenemos que hacer es quedarnos en casita que me ha parecido espectacular".

"Te das cuenta de la cantidad de personas que no reclaman nada, que no tienen entregas de premios anuales, que no tienen reconocimientos, que no tienen palmaditas en la espalda... por todos ellos deberíamos, cuando les volvamos a ver en nuestros centros de salud, en nuestros supermercados, en nuestras áreas de servicio..., a esa gente les miremos a la cara y les digamos gracias saludándole con la cabeza bien alta de verdad", terminó con un alegato muy emocionante.