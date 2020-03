Policía y Guardia Civil podrán utilizar sus propias mascarillas sin ser sancionados

Los agentes de Guardia Civil y Policía están satisfechos con la decisión desde las respectivas direcciones generales para que puedan utilizar su propio material sanitario sin ser sancionados. Ante la falta de un criterio unificado, en los últimos días varios agentes de distintas provincias han denunciado que iban a ser expedientados por llevar sus propias mascarillas y guantes en acto de servicio desde el decreto de estado de alarma.

El teniente general de Guardia Civil, Laurentino Ceña, ha dado luz verde a la decisión durante la rueda de prensa técnica tras reconocer la reivindicación de los últimos días. "Ha habido una cierta presión por parte de algunos agentes para poder utilizar sus medios de protección. Se han dado instrucciones para aquel que quiera usarlo, siempre y cuando sea algo de aspecto razonable, se emplee sin mayor problema".

Distribución de material

Desde la AUGC, Juan Fernández, en declaraciones a la Cadena SER, señala que son "conscientes de que se está haciendo un esfuerzo, poco a poco está llegando el material a las diferentes unidades y nos alegramos de que de manera definitiva se ponga fin a la polémica sobre si se puede utilizar material personal para que los guardias trabajen protegidos. Nos alegramos de que se cambie el criterio aunque sea utilizando nuestros propios medios".

El miembro del SUP, Ramón Cossío, asegura que valoran positivamente la decisión “dentro del estado de precaridad en el que nos encontramos. Ante la evidencia de que no hay material suficiente”, ni medios de protección y prevención a nuestro alcance “la solución menos mala es poder llevarte el material de casa aunque no sea facilitado por la Dirección General”.

Personal de alto riesgo

En referencia al riesgo de los agentes que trabajan en la calle para mantener el orden y la seguridad en pleno estado de alarma, Laurentino Ceña, ha apuntado "Somos un colectivo que está en la calle, interactuando con los ciudadanos, no cabe duda de que nuestros riesgos son mayores de quienes están en casa. Y en cuanto a los agentes sobre los que hay el menor riesgo de que puedan haber contraído la enfermedad, de forma preventiva pasan a sus domicilios a la espera de poderles hacer la prueba correspondiente".