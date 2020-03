Arrimadas pide a Batet que el pleno del Congreso sea totalmente telemático

Los que vivimos son "días muy duros y nos quedan todavía los más terribles". Con esta idea ha comenzado la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, su rueda de prensa telemática ofrecida este lunes, como ya viene siendo habitual, desde el salón de su casa.

Arrimadas ha ratificado que su partido apoyará la prórroga del estado de alarma que este miércoles pedirá el Gobierno en el Congreso de los Diputados. "Hay que estar unidos" y si Sánchez decida ampliar las medidas "tendrá el apoyo de Ciudadanos", ha subrayado.

Con ausencia de críticas directas al Ejecutivo por su gestión de la crisis del Covid-19, la líder naranja sí ha hecho una petición expresa tanto a Pedro Sánchez como a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Quiere Arrimadas que haya "flexibilidad" para que esa cita parlamentaria se pueda celebrar totalmente de manera telemática: "Hay muchas personas afectadas, también miembros del Gobierno, y queremos proteger a los trabajadores del Congreso y evitar desplazamientos innecesarios", ha dicho la presidenta de la formación liberal.

Por ello propone que igual que se ha flexibilizado el voto para que sea telemático también se hagan más laxos los criterios que fija el Reglamento de la Cámara Baja para que, del mismo modo, las intervenciones de los portavoces se puedan realizar a distancia.

Esa norma fija en su artículo 70.2 que "los discursos se pronunciarán personalmente y de viva voz". Asimismo se aclara que "el orador podrá hacer uso de la palabra desde la tribuna o desde el escaño". Es decir, que el Reglamento no permitiría las intervenciones realizadas en otro lugar que no fuese la sede de la soberanía nacional.

Lo que propone Arrimadas en concreto es que la presidenta del Congreso, Mertixell Batet, interprete esa norma y la haga flexible. "Creemos que se pueden celebrar intervenciones telemáticas en un momento excepcional como éste", ha apuntado.

De momento, la propia presidenta de Ciudadanos ya ha anunciado que no acudirá este miércoles al pleno, debido a que está a punto de cumplir su octavo mes de embarazo y es considerada grupo de riesgo.

Arrimadas ha dicho que esperará "hasta el último minuto" para desvelar si Ciudadanos enviará o no alguno de sus 10 diputados al Congreso este miércoles y ha concluido asegurando que "ni entiendo ni comparto que los colectivos de riesgo tengamos que o renunciar a ser portavoces o ponernos en riesgo. Parece que se nos está obligando a elegir y a mi me parece que no hay que elegir".