La empresa HM Hospitales quiere dar vacaciones a su personal en plena crisis del coronavirus

Según ha adelantado eldiario.es, la empresa HM Hospitales le está pidiendo a sus trabajadores que cojan vacaciones en plena crisis del coronavirus. La empresa, que gestiona, 17 hospitales y 21 policlínicos en España –en total, unas 1.500 camas y un centenar de quirófanos–, busca reducir costes de personal incentivando vacaciones, jornadas reducidas y excedencias voluntarias.

Lo ha hecho distribuyendo una circular interna entre sus empleados en la que plantea distintas alternativas laborales. "Podéis acogeros si en vuestro ánimo está arrimar el hombro y colaborar", detalla.

El texto va dirigido a trabajadores que este gigante de la sanidad privada califica como "la retaguardia" de la pandemia. Empleados que atienden clínicas que se han vaciado de pacientes a consecuencia del confinamiento y cuyos recursos todavía no han sido reclamados por las autoridades sanitarias.

La privada HM Hospitales pide a sus trabajadores que tomen vacaciones para ahorrar costes en medio de la crisis del coronavirus https://t.co/Y28O1jtOcB Una exclusiva de @gonzalocortizo pic.twitter.com/Gz1NmXVSlr — eldiario.es (@eldiarioes) March 24, 2020

Consultada por eldiario.es, HM Hospitales recalca que el escrito se dirige a "personal que no puede ayudar en la gestión sanitaria". Sin embargo, en la circular no se incluye ninguna mención expresa que limite la recomendación de tomar vacaciones a este tipo de trabajadores.

Según varias fuentes consultadas por el periódico digital, los encargados de recursos humanos de la compañía están llamando personalmente a personal de enfermería y auxiliares para animarles a que abandonen sus puestos de trabajo y, en algunos casos de Galicia, incluso están ejecutando despidos. La empresa, por su parte, asegura que simplemente no ha renovado contratos temporales.

La circular de HM Hospitales llega en un contexto de creciente colapso en la sanidad pública con cientos de nuevos casos de Covid-19 cada día. El grupo facturó 415 millones de euros en 2018.

El sindicato CNT denunciará a HM Hospitales ante la inspección de trabajo

Según los trabajadores "esta estrategia de la empresa tiene el único fin de reducir costes", afirma a la SER el representante de la CNT en HM Hospitales Fernando Arribas quien ha anunciado que están ultimando "una denuncia ante la inspección de trabajo por este escrito que consideramos ilegal, y más cuando tenemos los hospitales llenos, a plena capacidad de enfermos y porque además considerados que los compañeros afectados pueden ser reubicados en otros servicios" detalla Arribas, que añade que están viéndose afectados departamentos como fisioterapia o rayos X entre otros, por lo que "no entendemos que un hospital privado que está hasta arriba esté haciendo esto con los trabajadores", insiste.

Pero en la denuncia ante la inspección de trabajo CNT lleva además las reiteradas quejas de sus compañeros sobre las "muy malas medidas de protección" que la empresa les pone a disposición para trabajar con el Covid-19. Dicen que les falta de material técnico para enfrentarse al coronavirus, "en muchos casos no hay ni guantes " dice Arribas y señala que sobre todo faltan EPIS, equipos de protección, "hoy por ejemplo hemos llegado a trabajar y para los que vamos a estar con posibles casos o casos confirmados nos han comprado chubasqueros del chino", asegura Arribas en declaraciones a la SER.

El poncho proporcionado a los profesionales de los hospitales de HM Hospitales / CNT HM HOSPITALES

"Aquí los pacientes con Covid-19 o posibles casos pueden tener un acompañante en la habitación. Algo que no entendemos porque esos familiares y salen por ejemplo a la cafetería y el riesgo de contagios es mayor", asegura este sindicalista que también lo incluirá en la queja ante la inspección de trabajo. Afirma Arribas que no entienden por qué la empresa obliga a su compañeros a desplazarse al hospital de Sanchinarro a realizarse las pruebas del coronavirus cuando presentan síntomas. Por último denuncia que el personal auxiliar y enfermería no cobra el plus de toxicidad, solo se los dan "cada 22 pacientes, o lo que es lo mismo, trabajando incluso en estas circunstancias, ese plus solo lo cobran cada dos meses, porque la manera de contabilizar los pacientes no es muy transparente", afirma el representante de la CNT.

La empresa niega despidos y asegura que la circular fue dirigida al "personal no sanitario y no esencial "

HM Hospitales niegan que se hayan producido despidos en su centro de Santiago de Compostela, que se trata de no renovaciones de personal que no está en primera línea de batalla contra el Covid-19. Aseguran en este comunicado que su personal sanitario está trabajando al máximo y que de hecho están reforzando su plantilla en Madrid con 20 médicos , 85 enfermeros y otros 60 auxiliares de enfermería. Reconocen que se ha enviado una carta a todo el personal no sanitario y no esencial en la crisis del Covid-19 invitándoles de manera voluntaria a acogerse a diferentes opciones de reorganización laboral, con el fin, dicen, de destinar más recursos a la gestión de esta crisis sanitaria.