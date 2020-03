Los presos más famosos seguirán en la cárcel pese a sus peticiones de libertad

Las consecuencias de aislamiento provocadas por el coronavirus han movido a algunos de los presos que más aparecen en los medios de comunicación a pedir su libertad por diversos motivos. Unos porque aseguran que con el confinamiento decretado no se pueden sustraer a la acción de la Justicia; otros por razones humanitarias o porque su estado de salud aconseja no tener contacto con otros reclusos y algunos colectivos, como los presos de ETA, solicitan la libertad para los más mayores. Fuera de nuestras fronteras, Julian Assange, ha reclamado también su salida de prisión aunque el gobierno británico no se ha pronunciado.

Luis Bárcenas

La Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado contrario a que el extesorero del PP Luis Bárcenas, condenado a 33 años de prisión por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) quede en libertad provisional mientras dure el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus. Bárcenas alega que con el estado de alarma, que limita la libertad de movimiento de los ciudadanos, ha desaparecido el riesgo de fuga que el tribunal siempre ha argumentado para denegar todas las peticiones de libertad que ha realizado desde que ingresó en prisión en mayo de 2018.

La defensa de Bárcenas también expreso la posibilidad de riesgo de contagio del COVID-19 si permanece en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid), pues, se ha llevado a cabo al agrupamiento de presos para dejar un módulo libre para posibles enfermos.

José Manuel Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón reitero el sábado pasado ha mantener en prisión provisional al comisario jubilado José Manuel Villarejo, al considerar que no quedan acreditados los riesgos para su salud que alegaba como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Villarejo proponía que se adoptaran medidas telemáticas de control en su domicilio, ya que alegaba "razones excepcionales de carácter humanitario y de protección de vida, de su integridad física y moral y de su derecho a la salud" debido a la pandemia.

Presos de ETA

EH Bildu ha solicitado que se conceda la libertad a los presos de mayor edad, así como a los que se encuentran enfermos para que puedan estar en condiciones más salubres.

La coalición soberanista ha advertido de que a consecuencia de la pandemia los reclusos están "perdiendo el derecho a disfrutar de permisos, se encuentran recluidos en sus módulos sin comunicaciones directas con sus familiares, y expuestos a la entrada de la pandemia en las cárceles".

Presos del Procés

Los nueve líderes independentistas en prisión condenados por el proceso soberanista seguirán confinados en las cárceles catalanas durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

La Conselleria de Justicia, asegura que el Reglamento Penitenciario no permite aplicar a los presos clasificados en segundo grado, como es el caso de todos (9) los internos por el 1-O, el artículo 86.4, que prevé permitir pasar las noches de toda la semana en casa.

Julian Assange

Julian Assange, ha solicitado al Tribunal de Westminster que salga de prisión bajo fianza debido a su "vulnerabilidad" ante el coronavirus en el centro en el que se encuentra.

Assange está en prisión preventiva en la cárcel de Belmarsh, que tiene unos 800 presos, con una orden de extradición de Estados Unidos por las publicaciones de Wikileaks en el año 2010 sobre las guerras de Irak y Afganistán y la política exterior del país norteamericano, donde se enfrenta a 175 años de prisión si finalmente es extraditado.

Sin incidentes

Instituciones Penitenciarias no ha contabilizado ningún incidente reseñable y ha contabilizado ya 27 contagios por coronavirus, 25 de trabajadores de prisiones y otros dos de internos

En torno a 250 personas relacionadas con la institución penitenciaria, 170 trabajadores y 80 internos, aproximadamente, se encuentran en observación médica o en cuarentena dentro de los centros, quedando aislados y sin contacto con el resto de reclusos. Interior ordenó que se suspendieran todos los permisos y comunicaciones, potenciando las telefónicas.

Control telemático

Instituciones Penitenciarias ha aplicado un control telemático para los presos en tercer grado penitenciario precisando que aquellos internos que estén en segundo grado y tengan concedido el régimen de flexibilidad del artículo 100.2 no se pueden acoger a la medida salvo que lo haya autorizado previamente el juez en su plan de tratamiento individualizado.