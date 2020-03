"Cuando pase todo esto": el emocionante anuncio que imagina la vida tras el confinamiento

Ya ha pasado una docena de días desde que Pedro Sánchez decretara el estado de alarma en nuestro país para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus. Cerca de dos semanas en las que la mayoría de españoles y españolas permanecen confinados en sus hogares salvo por razones de estricta necesidad. Mientras que algunos salen para ir al trabajo, otros lo hacen para comprar en el supermercado, para hacer gestiones en el banco o para pasear al perro, entre otras cosas.

Esto ha llevado a muchas personas a pensar en cómo será la vida tras el confinamiento. Una nueva vida, marcada por una nueva crisis financiera, en la que probablemente comenzaremos a valorar detalles que hasta el momento no habíamos tenido en cuenta. Desde abrazar a nuestros seres queridos o quedar con nuestras amistades hasta perderse por el mundo para descubrir rincones hasta la fecha inexplorados.

"Cuando pase todo esto, no habrá senderos suficientes por los que perdernos juntos "

También las empresas, quienes deberán hacer frente a un periodo que ha afectado gravemente a cada uno de los sectores. A pesar de ello, algunas como Gadis han decidido dejar la pena a un lado y mandar un mensaje de ánimo a todo el país. Todo ello a través de un anuncio, publicado hace apenas unas horas, en el que habla sobr cómo será la vida tras el confinamiento: "Cuando pase todo esto, no habrá amigo al que no abrace, ni ser querido al que no bese, ni senderos suficientes por los que perdernos juntos".

Un anuncio, mediante el que nos animan a perdernos por el mundo cuando todo esto haya terminado: "Cuando pase todo esto, no habrá mochila que pueda llevar todas mis ganas de descubrir el planeta". Pero no solo eso. También a disfrutar de una buena terraza en compañía de todas aquellas personas que, por culpa del confinamiento, no podemos ver ni tocar.

"No habrá verbena que me pierda, ni agua fría que me intimide"

Por todo ello, desde Gadis nos recuerdan que lo bueno está todavía por llegar: "No habrá ruta por la que no corra, ni sendero que no recorra. No habrá amanecer que me sorprenda dormido, ni noche que no me encuentre despierto. No habrá mariscada suficientemente grande, ni churrasco suficientemente abundante. No habrá verbena que me pierda, ni agua fría que me intimide". En definitiva, y a pesar de que todavía quedan varias semanas para poner fin al confinamiento, desde Gadis nos invitan a soñar.

Soñar con un nuevo mundo en el que tenemos la oportunidad de solventar los errores del pasado y marcar un nuevo camino. Mientras tanto, y hasta que todo pase, deberemos permanecer en nuestras casas. A pesar de que tengas muchas ganas de salir, y de ver a los tuyos, te pedimos que no lo hagas. Tan solo así podremos hacer frente a un virus que ya ha contagiado a cerca de 40.000 personas y acabado con la vida de 2.696.