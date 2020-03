De Dorian a Sabina: los grandes éxitos del pop en español, versionados con optimismo desde el confinamiento

Dice el refrán que "quien canta, sus males espanta" y, ante el confinamiento decretado para frenar la epidemia de COVID-19, los tuiteros vigueses @mauropicatoste y @unapiranha han decidio aplicarse el cuento y compartir versiones de grandes temas del pop en español con sus seguidores (interpretadas con guitarra acústica, desde casa y con su bebé en brazos).

Las letras, eso sí, están adaptadas –con humor y optimismo– a la situación actual: "Solo iba a la compra cada cuatro días / pa'contribuir a las calles vacías / odiando al fantoche que lo desoía / aunque ahora no es tiempo de reproches", cantan en el tema Tropecientos días y otras tantas noches. Una divertida revisión de 19 días y 500 noches en la que, donde Joaquín Sabina canta "desde el taxi / y haciendo un exceso / me tiró dos besos / uno por mejilla", ellos dicen que "con el alta / y haciéndo un exceso / me dieron dos besos / ya sin mascarilla".



En la versión de Flaca, de Andrés Calamaro, cantan con esperanza sobre la cuarentena: "¡Para! / No te rayes / No estalles / Todo pasa / Nuestro mundo / Aunque cueste / Será igual". Y también hacen suyo el estribillo más famoso de Dorian, pero a su manera, claro: "Me quiero largar de este piso... ¡A cualquier otra parte!". Pero su primera versión –por el momento han publicaod cuatro– fue la de Clavado en el bar, de los mexicanos Maná, donde se confiesan aburridos y sin claves de HBO.

Clavado y sin bar (Maná)

A cualquier otra parte (Dorian)

A cualquier otra parte (Dorian)

¡Para! (Andrés Calamaro)

¡Para! (Andrés Calamaro)

Tropecientos días y otras tantas noches (Joaquín Sabina)