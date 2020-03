"A veces nos decimos en broma: Los malos momentos son buenos para el teatro. No hay escasez de desafíos para ser enfrentados, ni contradicciones a ser expuestas y estatus quo que subvertir". Es un fragmento del manifiesto del Día Mundial del Teatro que se celebra este vienes, y que este año ha escrito el director, dramaturgo y activista pakistaní Shahid Nadeem. Y de eso parece tratarse, de enfrentar el desafío de la incertidumbre y la crisis que vive y vivirá el sector a consecuencia del coronavirus. Hace unos días, el director de escena Pablo Messiez escribía en sus redes sociales: "No puede haber teatro ‪si no estamos juntas. ‪Y ahí está su fuerza. ‪Qué ganas de ese reencuentro. ‪Mientras tanto: que haga falta". Y de eso se trata también: que, a pesar de la multitud de iniciativas programadas para hoy, con teatro en nuestras pantallas, sintamos que el reencuentro es necesario cuando esto termine.

Mientras eso llega, seleccionamos algunas de las propuestas que los teatros comparten hoy para estar (casi) juntos.

El Centro Dramático Nacional (CDN), a través de su web, celebrará clubes de lectura sobre algunas de sus producciones: Man Up, Las bárbaras y Elena Fortún. Además, tendrán lugar encuentros virtuales con las autoras de los montajes: Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez, Lucía Carballal y María Folguera. El CDN también promoverá a lo largo del día otras citas virtuales con creadores como Pablo Messiez y pondrá en marcha iniciativas como ‘Desde mi ventana’, en la que distintos dramaturgos escribirán y leerán un texto de creación sobre su confinamiento. Clàudia Cedó, autora de Como una perra en un descampado, será la protagonista del primer podcast.

Además, el teatro que dirige Alfredo Sanzol recupera el ciclo de ‘Ficciones Sonoras’: nueve títulos de autoría española contemporánea que contarán con una persona del equipo artístico para introducir la obra. Por otra parte, ‘Inolvidables’ vuelve la mirada hacia producciones emblemáticas del CDN como Urtain, de Andrés Lima, que inaugura este ciclo con un breve análisis de este montaje estrenado en 2008.

La Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) realiza en su web un homenaje a Adolfo Marsillach, con la emisión de El médico de su honra, obra con la que inició su andadura como director de la CNTC en 1986. El teatro que dirige Lluís Homar pone a disposición del público el montaje de 1995, con el que Marsillach retomó este título para hacerlo más comprensible al público. Además, tanto la compañía como el Museo Nacional del Teatro publicarán contenidos audiovisuales para darle difusión al manifiesto del Día Mundial del Teatro, que este año firma el pakistaní Shahid Nadeem, con la participación del propio Lluís Homar y actores como Joaquín Notario, Adriana Ozores o Silvia Marsó.

El Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música (CDAEM) estrenará este viernes la grabación de ‘Memoria viva’, un ciclo de encuentros protagonizados por padres, madres, hijos e hijas de sagas teatrales. El primer encuentro tiene como protagonistas a Gemma Cuervo y Cayetana Guillén Cuervo.

Teatro Real. El coliseo celebra este día con la emisión, a través de su plataforma de vídeo MyOperaPlayer, de la producción del Liceu de Barcelona, I Capuleti e I Montecchi, de Vincenzo Bellini, inspirada en los jóvenes amantes Romeo y Julieta. Con Joyce Di Donato en el papel de Romeo y Patrizia Ciofi interpretando a Julieta, con vestuario original del modisto y figurinista Christian Lacroix, dirección de escena de Vincent Boussard y musical a cargo de Riccardo Frizza.

Teatre Lliure. Como el resto del sector teatral, dice el Teatre Lliure que “añora y espera con ilusión la vuelta de la actividad a sus salas” y ha decidido expresarlo en un vídeo titulado "Et trobem a faltar, teatre. Fins ben aviat" ["Te echamos de menos, teatro. Hasta pronto"], que ha hecho público hoy 27 de marzo en las redes sociales y en su página web. En el vídeo, una quincena de actores y actrices, críticos y críticas teatrales y abonados del Lliure recitan frases célebres de obras universales como Hamlet y El mercader de Venecia (William Shakespeare), Casa de Muñecas (Henrik Ibsen), Lisístrata (Aristófanes), La gata sobre el tejado de zinc (Tennessee Williams), La casa de Bernarda Alba (Federico García Lorca) o La vida es sueño (Calderón de la Barca).

Además, el Lliure continúa con su iniciativa #LliureAlSofà, con la emisión gratuita y en abierto, a través de su canal de youtube, la obra Jane Eyre: una autobiografia, una adaptación de la novela de Charlotte Brontë dirigida por Carme Portaceli y con Ariadna Gil como actriz protagonista.

Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. Los teatros inauguran con motivo del Día Mundial del Teatro la cuarta sala del Canal, un proyecto de creación virtual impulsado por su directora Blanca Li, que busca ofrecer al público piezas creadas por los artistas desde sus casas a través de la cuenta de Facebook de los Teatros del Canal y en las cuentas de Twitter e Instagram con las etiquetas #SinSalirDeCasa, #ElCanalEnCasa y #LaCuartaSalaCanal.

Teatro de La Abadía. El teatro que dirige Carlos Aladro pone en marcha #TeatroConfinado, una iniciativa a cargo de dos de sus compañías asociadas, Bella Batalla y el colectivo Sleepwalk Collective, que han diseñado sendos proyectos experimentales de encuentro telemático en directo que congregarán a un pequeño número de espectadores a través de la plataforma ZOOM. Cada pase reunirá a 20 espectadores que, una vez inscritos, recibirán un correo con las instrucciones a seguir, y un enlace que les “sentará” en una primera fila del escenario virtual para asistir a las funciones programadas: Sea Wall, monólogo de Simon Stephens interpretado por Nacho Aldeguer y Actress 2020, versión sonora virtual de su pieza escénica Actress, estrenada en Londres en 2015, y aquí reconceptualizada por Iara Solano.

Además, los días 28 y 29 de marzo La Abadía ofrecerá otras dos funciones de Sea Wall a un precio simbólico de 5€ y la compañía donará su retribución y los fondos recaudados entre la iniciativa #YoMeCorono, para apoyar la lucha contra el coronavirus, y a la Fundación AISGE, para apoyar a los intérpretes jubilados que más lo necesiten.

Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. El festival que dirige Ignacio García invita a celebrar el Día Mundial del Teatro ampliando la iniciativa poética Lávate las manos con La vida es sueño y con un soneto de Sor Juana. Se trata de una acción que nació “en respuesta a vuestro entusiasmo por el meme del lavado de manos con los versos de la obra de Calderón de la Barca y que ahora ampliamos a uno de los sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz”, explica García. En dichos memes, en redes sociales desde hace días, se anima al lavado de manos con la duración del final del soliloquio de Segismundo y unos versos de la autora novohispana. El festival anima a todo el que quiera a grabarse vídeos en casa y subirlo luego a Instagram, mencionando al @festivaldealmagro y usando la etiqueta #yomequedoencasa.