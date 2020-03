Tomic reconoce que mintió al afirmar que tenía coronavirus

Bernard Tomic, tenista australiano, se caracteriza por un comportamiento y actuaciones muy excéntricas. Su comportamiento lo apartó en el año 2012 del equipo de Copa Davis de su país, pero esta vez ha ido más allá.

El 15 de marzo afirmó que sufría síntomas de coronavirus, que padecía la enfermedad y que se había contagiado en el vuelo Monterrey - Miami. Ello hizo saltar todas las alarmas ya que podría ser el primer caso de contagio en el mundo del tenis, pero sus compañeros del Challeng mexicano no le dieron demasiada importancia, puesto que dudaban de su fiabilidad.

El mismo Pablo Andújar coincidió con él en dicha competición y afirmó que: "Le saludé justo el día que perdió. Claro que le dí la mano, pero yo estoy bien".

Sin embargo ha sido Andrea Petjovic quién ha dejado claro en Go Tennis que el australiano ha mentido. "Muchas veces habla sin pensar, le escribí hace unos días y me reconoció que se lo había inventado y no supo explicarme razones".