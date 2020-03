El actor Mark Blum, famoso por 'Cocodrilo Dundee' y series como 'You', muere a los 69 años por el coronavirus

El actor Mark Blum, famoso por películas como Cocodrilo Dundee o series como You y Mozart in the jungle, ha muerto este jueves a los 69 años en Nueva Jersey (Estados Unidos) como consecuencia del coronavirus. Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta del sindicato de actores SAG-AFTRA, Rebecca Damon a través de su cuenta de Twitter, donde compartía la noticia con sus seguidores: "Con profunda pena escribo para compartir la noticia de que nuestro amigo y exmiembro de la junta, Mark Blum, falleció como resultado de las complicaciones del coronavirus"

A continuación, y después de informar sobre su muerte, Damon ha recordado que Blum era "un actor talentoso, maestro, un amigo leal y un humano hermoso". No solo para ella, sino para todas aquellas personas que han tenido el honor de conocerle, tal y como asegura en su cuenta de Twitter. Un hombre que, bajo el punto de vista de Rebecca Damon, hizo todo lo posible para defender a cada uno de los miembros del sindicato de actores y actrices.

"Era inteligente, divertido y un gran actor"

Por último, y antes de recomendar a la sociedad que se mantenga en casa para evitar la propagación del virus, Damon ha dejado constancia de que siempre apreció la determinación de Blum a la hora de enfrentarse a situaciones complejas: "Siempre decía la verdad e hizo un gran servicio al informar a los miembros de nuestra comunidad sobre los entresijos del sindicato cada vez que tenía la oportunidad. Era inteligente, divertido y un gran actor".

Mark was smart, funny, and a true actor’s actor. He will be deeply missed.



Thinking of you all. Please #stayhome. #COVID19 — Rebecca Damon (@RebeccaDamonNYC) March 26, 2020

Blum iniciaba su carrera como actor a finales de los 70 en Broadway, donde participaría en obras como The Merchantm, Lost in Yonkers y The Best Man. Sin embargo, no sería hasta una década más tarde cuando se daría a conocer a nivel internacional gracias a películas como Buscando a Susan desesperadamente o Cocodrilo Dundee. A lo largo de su extensa trayectoria, el actor también participaría en televisión. Concretamente en series de gran éxito como Frasier, Mozart in the Jungle y You, en la que interpretó a Mr.Mooney durante cuatro capítulos.

El avance del coronavirus en Estados Unidos

Hace apenas unas horas, Estados Unidos se convertía en el país con más casos de coronavirus en el mundo tras superar a China. Según los datos recogidos por la Universidad de Medicina Johns Hopkins, el país cuenta con 82.404 casos confirmados tras un rápido ascenso en las cifras en los últimos días. Una crisis que ya ha dejado cerca de 1.300 muertos en todo el país.

A lo largo de esta última semana, el país ha ido registrando cifras de crecimiento por encima de los 5.000 positivos a diario, lo que ha llevado al país a situarse ya con más casos que China. Mientras tanto, Italia y España se sitúan en tercera y cuarta posición con 80.000 y 57.000 casos positivos, respectivamente.