El Gobierno paralizará la actividad no esencial del 30 de marzo al 9 de abril por el coronavirus

Maika Ávila

Los test defectuosos que España compró a China no fueron 9.000 sino más de 50.000.

Los test defectuosos no son solo los 9.000 que se habían destinado a Madrid. Según ha sabido la Cadena SER, hubo otros 50.000 del mismo fabricante chino que se retiraron sin haber sido siquiera distribuidos. El Gobierno no ha desvelado el nombre de la proveedora española que compró esos test a Bioisi, una compañía que, según la embajada de China en España no tiene licencia para vender esos productos y no está entre las que recomienda su gobierno. Informa Mariola Lourido.