Ter Stegen ha hecho una curiosa revelación. El portero alemán explica que "no tiene ni idea de fútbol" y que "a veces le preguntan por el nombre de algún jugador y no tiene ni idea".

"La gente se ríe cuando les digo que no tengo ni idea de fútbol. No veo mucho fútbol, salvo cuando hay partidos buenos o cuando me interesa alguno en particular porque tengo alguna relación o algún amigo. A veces, me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea", explica en una entrevista en El País.

El jugador alemán detalla que, especialmente, se confunde con los nombres de los rivales. "En LaLiga, por ejemplo, me pasa con los nombres. No sé cómo se llaman. Pero después, cuando me ponen el vídeo, me doy cuenta de que sé perfectamente quién es", explica

"Recuerdo mejor cómo se mueven en el campo, cómo chutan o se desmarcan que el nombre del jugador. Es un poco raro, me pasa cuando analizamos a los contrarios", añade.

Respecto a la fuerza mental y cómo mantiene la calma en los momentos de mayor tensión, Ter Stegen admite que "no sabe" cómo lo consigue. "Quizá es porque me han enseñado así. Creo que lo importante está en la evolución que uno mismo busca", explica.

Sobre cómo se motiva para conseguir sus objetivos, Ter Stegen explica que "la pregunta es: ¿qué persona quieres ser? Me interesa tenerlo claro todo el tiempo". "Después está si lo puedo conseguir o no. A veces, no encuentro el camino y tengo que buscar otra solución. Pero intento analizarlo desde una posición muy neutra. De vez en cuando nos dejamos llevar por las emociones y hay decisiones que tienes que tomar con la cabeza. Hay que encontrar el punto intermedio, entre la emoción y la razón", explica.