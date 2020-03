El emocionante vídeo de Tristán Ulloa tras recibir el alta por coronavirus

El actor y director Tristán Ulloa ha recibido el alta después de ser ingresado en el Hospital Infanta Leonor de Madrid al dar positivo en coronavirus.

"Me acaban de dar la mejor noticia y es que me voy a casa. Gracias a todos", ha informado a través de un video en el que agradece la labor de los sanitarios, "son gente que lo merece todo".

Ulloa, que ha participado en series como 'Fariña', ha denunciado las condiciones en las que trabaja el personal del hospital, "no son muy normales, son tercermundistas". "No podemos dejarlos trabajar así. Son unos putos héroes, a su pesar porque no quieren serlo, pero lo son", ha subrayado el intérprete, que permanecerá 15 días más aislado en su domicilio.

Visiblemente emocionado ha agradecido el apoyo recibido, "me he sentido muy arropado", acompañando el vídeo con un texto en el que agradece a los sanitarios que le han ayudado en su recuperación. "Tenemos que hacer cada uno nuestra parte y no salir de casa", conlcuye.