El Gobierno publica el BOE con las actividades esenciales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,ha anunciado este sábado que todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa las próximas dos semanas, tal y como adelantó la Cadena SER,y percibirán un permiso retribuido recuperable. Esto significa que desde este lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril todos los trabajadores de las actividades consideradas no esenciales no deberán desplazarse a su lugar de trabajo.

La novedad respecto a lo publicado ya es que se establece una moratoria sobre aquellos trabajos que necesiten acudir al centro de trabajo para poder disponer todo y finalizar la actividad en los próximos días.

El esquema de las categorías esenciales

ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS

Restauración con entrega de comida a domicilio

SUMINISTROS BÁSICOS

Agua potable, combustibles, autopistas

FUERZAS ARMADAS Y POLICÍAS

Trabajadores en atención a víctimas de violencia de género

Trabajadores de atención a inmigrantes y CETIS

SERVICIOS FUNERARIOS

EMPRESAS RECONVERTIDAS A FABRICACIÓN / LOGÍSTICA SANITARIA

Correos

Servicio postal universal básico

ADMINISTRATIVAS

Notarías

Gestorías administrativas, asesorías, despachos profesionales, y asesoramiento legal, fiscal, empresarial y sociolaboral

Trabajadores de Seguridad Social para el pago de pensiones

Actividad sindical y patronal de servicio

Medios de comunicación y meteorólogos

