Daniel Gavela: "Es apasionante ver cómo los oyentes se han apropiado de la radio"

El director general de la SER, Daniel Gavela, explica cuál es el papel de la radio en estos momentos de crisis debido a la propagación del virus Covid-19 y la declaración del estado de alarma que obliga al confinamiento de los ciudadanos en sus casas.

¿En qué ha variado la labor de la radio durante la pandemia en relación con otros momentos de crisis?

Creo que los dos hitos radiofónicos del 23-F y del 11-M, la SER destacó por su poder informativo y por la defensa de la libertad y de la democracia, en ambos casos. Añadiría que en el caso del 11-M, también por su defensa de la verdad, cuando la mentira no solo era una herramienta de manipulación ciudadana, sino, lo que es más grave, pretendía ser un fin en sí mismo, cambiando la autoría del gravísimo atentado. En este momento no es la libertad lo que está en peligro, sino la vida propia, la de nuestras familias y especialmente, la de la gente más desprotegida de la sociedad. Es cuestión de responsabilidad cívica, cuestión de vida o muerte para muchos compatriotas. Y todo el que hace radio en este momento tiene conciencia de ser pieza fundamental en el engranaje para derrotar al coronavirus. Y la radio tiene mucho poder de convicción, porque es de la familia.

¿Qué cualidades de la radio se están descubriendo con esta situación?

Más allá del tirón informativo emergen cualidades de la radio que no se aprecian habitualmente, pero que son su esencia. Cualidades que la convierten en un medio único e irrepetible. Me refiero a la compañía, a la cercanía, a la sintonía con el oyente, al poder de interacción entre los que hacen los programas y los que escuchan. En la radio el oyente no es solo el que escucha, es también contenido, el que cuenta cosas interesantes, a veces las más interesantes, el que emociona con sus historias. Es apasionante ver cómo los oyentes se han apropiado de la radio, haciéndola suya. La SER es su casa, ahora más que nunca.

También se ofrece como un punto de fuga…

En estos primeros momentos de la pandemia la radio es la piqueta que destruye el muro de aislamiento que se ha alzado sobre nosotros. Ya vivas solo o en compañía, somos una ciudad sitiada, y la radio acude al rescate, de día y de noche, para sacarnos a pasear más allá de la muralla. No hacen falta las trompetas de Jericó para derribar el muro del coronavirus: con la voz basta. En momentos como los actuales se hace visible el poder de la voz, que la SER reivindica en esta temporada como una virtud de toda la radio.

¿Qué está ofreciendo la SER a sus oyentes estos días?, ¿cómo se ha adaptado a esta situación excepcional?

En términos concretos de programación vivimos bajo el empuje de la información para atender una actualidad frenética. Digamos que estamos en un estado de emergencia informativa, por lo que todos los programas están en disposición de mutar bajo las exigencias de la actualidad. El directo es esencial en estos momentos, y afortunadamente la SER tiene un nervio informativo y unos equipos profesionales en condiciones de gestionar lo que venga con solvencia y criterio. Subrayo: solvencia y criterio, lo que más se necesita en momentos críticos. Frente a la tentación de los desahogos y las culpabilizaciones, nos obsesiona la práctica del rigor informativo, el contraste de cada información y de cada declaración con datos y con expertos.

¿Cómo van a gestionar los espacios deportivos sin competiciones de ningún tipo?

Es un reto, pero preferimos verlo como una oportunidad de trabajar el lado humano del deporte y de los aficionados, sabiendo que el partido que hoy está en juego es la vida misma, un partido que nos implica a todos. Si en ausencia de competición hay menos pasión, pondremos todo el alma y todo el sentimiento que el momento requiere. Esta es una competición en la que todos jugamos a ganar. Y Manu Carreño y Dani Garrido tienen a su disposición no solo el mejor equipo de deportes, sino a toda la SER, para reinventar El Larguero y Carrusel Deportivo en el tiempo del coronavirus.

¿Qué nos dirían los oyentes si les preguntáramos qué es la radio para ellos en tiempos del coronavirus?

Por lo que van dejando en nuestra programación, con sus llamadas y sus WhatsApp, no hay duda de que la radio vuelve a estar en el centro de sus vidas, como sucedió en la noche de los transistores, o en los días aciagos del 11-M .Creo que cuando todo haya pasado, la memoria sentimental de este tiempo del coronavirus estará formada por las voces de Angels, Pepa, Carlos, Javier, Mara, Marina, Dani Garrido, Carreño…como en otros tiempos lo estuvo por la voz de José María García, Iñaki, Llamas, Gemma…También lo estará por voz de Alsina, Carlos Herrera, Pepa Fernández y las de tantos profesionales que sostienen las veinticuatro horas de programación en cada emisora.

¿Cómo afecta a la SER esta situación?

El desafío sanitario y la seguridad de cada uno de los trabajadores han obligado a la SER y a todas sus radiofórmulas (Los 40 y Dial, entre otras) a adoptar medidas radicales de dispersión de los equipos y poner a la organización en modo preferente de teletrabajo. Afortunadamente la SER fue previsora y se adelantó un par de semanas al estallido, adquiriendo ordenadores portátiles, y equipos técnicos que permitieran mantener la emisión en la peor de las circunstancias. El despliegue técnico incluye, además de los equipos habituales, 59 Quantum Lite, 30 equipos Rdsi o IP a domicilio, decenas de móviles equipados con Tie Line para el tratamiento de voz y 275 ordenadores portátiles. La radio está viviendo una experiencia muy satisfactoria, aunque incómoda y muy esforzada, sostenida en más del 80% por el teletrabajo, pese a que tenemos varias decenas de profesionales en cuarentena. Pese a ello, la SER no ha fallado a su cita con los oyentes en todos y cada uno de los rincones de España, operando en cadena, en emisión regional ( por comunidades autónomas) y en local.

"La SER es el mejor servicio de información, después de la Guardia Civil"

¿Sin la tecnología “la radio desde casa” sería posible?

Sin tecnología, la de cada momento, la radio no es posible. Pero el equipamiento técnico que la ocasión requiere es fundamental pero no suficiente para entender lo que la SER hace. Decimos en broma que somos el mejor servicio de información de España, después de la Guardia Civil. Y la entrega, la pasión y la profesionalidad de la gente es la que está operando el milagro de salir todos los días, de estar en la vanguardia informativa y aliviarle el trance a los oyentes, con la palabra o con la música, ya sea la SER, en Los40, Dial, o cualquiera de sus programaciones musicales.

¿Cómo influye la crisis en el negocio de la radio?

La cara oscura del momento es la paradoja de que a mayor esfuerzo por estar a la altura de lo que la sociedad espera de la radio, y a pesar del enorme esfuerzo de inversión que la SER acaba de acometer para cumplir con sus obligaciones de servicio público, la caída de la publicidad está siendo brutal. Nos enfrentamos a una crisis nueva no solo sanitaria; nos enfrentamos a lo desconocido en términos de sostenibilidad de la radio, porque todo apunta a una situación peor que la de la crisis de Lehman Brothers, en la que la radio perdió el 44% de la inversión publicitaria. Las caídas de estas dos primeras semanas no tienen precedentes y apuntan a pérdidas de facturación cercanas al 80%. Y lo mismo sucede con otros sectores de medios. Si la crisis no cede pronto, y no parece que vaya a suceder, se va a perder el trimestre más importante del año en facturación, por lo que está en peligro la estabilidad de las empresas y de los salarios, y otra vez, los puestos de trabajo de un sector que fue arrasado por la gran crisis de 2010.