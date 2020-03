Estafadores, 'hackers' y bulos: los que intentan hacer el agosto con el coronavirus

La Policía Nacional y la Guardia Civil alertan desde hace días de la proliferación de bulos, estafas e incluso intentos de ataque informático en plena crisis de expansión del coronavirus en España. Audios de WhatsApp, cadenas de email y falsas vacunas del COVID-19 son algunos de los engaños que los agentes han detectado en lo que ellos mismos denominan "ciberpatrullaje" por la red.

Virus y 'phishing'

Fue el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, el que hizo la advertencia en rueda de prensa el 23 de marzo: habían detectado "un virus muy peligroso dirigido correos a personal sanitario que lo que pretenden es romper todo el sistema informático de los hospitales". Un día después era el ministro Fernando Grande-Marlaska el que anunció que habían monitorizado y atajado "decenas de virus y software maliciosos que toman el gancho del COVID-19 y a través de correos electrónicos y aplicaciones pretedían introducirse en dispositivos de los ciudadanos y de las instituciones".

También alertaba el DAO este sábado de técnicas de 'phishing' para obtener datos e infectar los ordenadores con virus: "En uno de los casos se está usando a una entidad bancaria nacional y en el segundo se está usando la imagen de la Agencia Tributaria instando al usuario a descargar documentos que infectan el ordenador". La recomendación de todos los responsables policiales es siempre la misma: no pinchar enlaces desconocidos ni descargar archivos desconocidos.

Las vacunas falsas

Los estafadores también intentan hacer su agosto con la preocupación que el coronavirus infunde en la población en plena cuarentena. Era también el DAO el que advertía este viernes de la existencia de miles de páginas web creadas en unas pocas horas con algunas intentando vender falsas vacunas: "La gran mayoría de estas páginas han sido abiertas para aprovecharse de la inseguridad y el miedo de la población de sufrir contagio. Algunos de ellos ya empiezan a mostrar tiendas online fraudulentas que ofrecen la venta de vacunas para curar el COVID-19", explicaba.

El miércoles era José Manuel Santiago, Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, quien anunciaba la creación de una dirección de correo (ciberestafas@guardiacivil.org) para denunciar estas estafas, anunciando la clausura de "una página web que estaba dedicada a una posible estafa, pidiendo transferencias bancarias de hasta 1.000 euros para luchar contra el virus". Un SMS sobre un falso ERTE en una empresa, por ejemplo, instaba a los trabajadores a entregar sus datos bancarios.

Los bulos

Otro aspecto sobre el que advierten a diario los responsables de Interior es sobre la proliferación de bulos, sobre todo a través de las redes sociales y de WhatsApp, circulando sin control de teléfono en teléfono. "La gente ahora tiene mucho tiempo y hay gente que se dedica a crear estos bulos, hemos detectado más de 200 bulos con la única intención de crear miedo y pánico entre la población", decía el DAO José Ángel González este lunes. "De lo que podemos estar muy cerca es de vacunarnos contra esos bulos, esa desinformación y no trasladar información que no tengamos contrastada y que no venga por los canales oficiales", pedía el ministro Grande-Marlaska un día después.

Cada día dan ejemplos de estos bulos que llevan ya días circulando por nuestros teléfonos, como ese audio en el que un hombre aseguraba tener conocimiento de que el ejecutivo iba a imponer el estado de excepción con la Unidad Militar de Emergencias preparada para intervenir en la sierra de Madrid, otro hablando de un motín en una cárcel de España con un vídeo de un centro penitenciario de Italia o un audio de una mujer alertando "de la llegada de un autobús con personas infectadas a un hospital de Lugo, hecho con la única intención de alterar el orden público".