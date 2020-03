El Real Madrid y Sergio Ramos están de enhorabuena. Este lunes el capitán blanco cumple 34 años y el Real Madrid anticipó su regalo para él y para todos los madridistas subiendo un vídeo en el que el central explicaba uno de los goles más legendarios de la historia del club, el cabezazo de la Décima en Lisboa ante el Atlético de Madrid en el minuto 93.

"Han pasado cinco años, pero parece que fue ayer. A pesar de que el fútbol pasa muy rápido uno no deja de emocionarse. Cambió la historia de nuestro club porque hacía muchísimo tiempo que no se ganaba la Champions, además cuando prácticamente estaba todo perdido. Después de ese momento, le dije a mi madre que me podía morir tranquilo pasase lo que pasase. Y sí, creo que es mi mejor gol, el gol de mi carrera, por todo lo que representa no sólo para mí, personalmente, sino para el mundo del fútbol y para nuestro club", ha explicado el sevillano.

Además, Ramos ha añadido: "Soy una persona muy optimista, que hasta el último segundo que exista esa posibilidad siempre piensa que es posible. Soñaba con ese balón perfecto, que llegase para poder rematarlo y que acabase dentro. Dicho y hecho: un gran balón de mi hermano Modric, que lo hace volar y fue donde tenía que ir. No rematé con la cabeza, rematé con el alma. Siempre será un gol que pasará a la historia. Es un trabajo de grupo, de equipo, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. La historia y el cuento necesitaban acabar con ese resultado. Me tocó meter el gol, pero pasaremos a la historia como equipo, no sólo por el gol de Sergio Ramos".

El Real Madrid ganó en la temporada 2013/2014 su décima Champions League, después de 12 años de sequía. Los blancos perdían por la mínima, hasta que Ramos empató en el descuento del partido. Los blancos terminaron ganando 1-4 tras la prórroga y muchos jugadores como Ramos levantaron su primera Copa de Europa.