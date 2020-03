"Bartomeu aspira a ser Clooney y superar 'La tormenta perfecta', pero la sensación es que es más Benny Hill"

Este lunes por la mañana, la plantilla del Fútbol Club Barcelona, liderada por su capitán Leo Messi, anunciaban en un comunicado oficial que aceptaban la rebaja salarial para ayudar económicamente al club, en tanto que a su vez lanzaban una vez más un dardo a la directiva del club.

Poco después, el equipo azulgrana emitía un comunicado oficial señalando el ERTE en el club y esa rebaja salarial de los futbolistas del primer equipo catalán. La relación entre directiva y plantilla, queda evidente una vez más, no pasa por su mejor momento.

Sique Rodríguez, jefe de deportes de Radio Barcelona, ofreció su punto de vista acerca de la situación del equipo azulgrana. "Creo que Bartomeu aspira a ser George Clooney y que su barco, que es el Barça, supere 'La tormenta perfecta', que es la situación actual. Lo que pasa es que la sensación es que es más 'Benny Hill' y el club un show, porque son muchas las veces que los jugadores han 'rajado' públicamente de la directiva. Han lanzado mensajes Gerard Piqué, Leo Messi, Sergio Busquets, Rakitic... son muchos los futbolistas que han criticado al club públicamente, cosa que me parece intolerable. Y la sensación es que no hay química entre la plantilla y la directiva".

"Creo que los jugadores no han calibrado la situación que estamos viviendo en España. No eran conscientes de la gravedad de la historia, han tardado en reaccionar y se han sacado de la manga esta decisión de donar una parte de su salario a los trabajadores para que puedan cobrar todo lo que les toca. Algo que les honra pero creo que llega tarde y que viene forzado un poco por las circunstancias".

"En cuanto a la directiva, me da la sensación que tienen un problema grave. Cuando una empresa se tambalea, si de repente pasa algo inesperado y gordo, esa empresa o se hunde, o queda tocada, o herida casi de muerte y es a lo que se arriesga el Barça. Me parece que en los próximos meses vamos a debatir, y muy profundamente, sobre el modelo del club y las consecuencias que va a tener el coronavirus en la economía, no sólo del Barça, si no a nivel Mundial. Parece que va a cambiar algunas reglas del juego en el fútbol".