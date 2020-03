Fernando Simón, positivo en coronavirus a la espera de confirmación

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón ha dado positivo en coronavirus y está a la espera de confirmación de una segunda prueba. Así lo apunta la Secretaría de Estado de Comunicación en un mensaje remitido a los medios esta mañana en el que convoca la rueda de prensa diaria con los técnicos sobre la crisis del coronavirus. A la comparecencia no asistió Simón, quien está a la espera de la confirmación de su positivo en la enfermedad. En su lugar habló la doctora María José Sierra, que confirmó que Simón "ha dado positivo en el test de coronavirus" y que el domingo"presentó un pico de fiebre". "Está bien, pero está haciendo aislamiento domiciliario", ha dicho al inicio de la rueda de prensa.

La pasada semana, el Director Operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, dio positivo en la prueba. Por su parte, Simón solo había dejado de comparecer el pasado 21 de marzo, cuando también se le hizo la prueba al presentar algunos síntomas. Entonces, el responsable del Ministerio de Sanidad dio negativo.

Por tanto, Simón será sustituido este martes en la rueda de prensa de los responsables técnicos por la doctora María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. En la misma, Moncloa informará a partir de las 11.00 sobre datos de "reducción en la curva de contagios a nivel nacional".

Cese de las actividades no esenciales

Frenar la curva del coronavirus es el objetivo del Gobierno que ha frenado las actividades consideradas no esenciales permanecerán paralizadas desde este lunes y hasta el 9 de abril con el fin de reducir aún más la movilidad y el riesgo de infecciones, y tratar de evitar el colapso en las UCI cuando llegue el pico de contagios.

El Gobierno permitirá ir este lunes 30 de marzo a trabajar a empleados que, aunque estén incluidos en los supuestos del permiso retribuido, tengan que realizar tareas necesarias para la interrupción adecuada de la actividad, lo que puede afectar sobre todo algunas industria y la construcción.

Según el real decreto-ley publicado poco antes de la medianoche en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que fija este permiso pensado para limitar más la actividad ante la pandemia del coronavirus, en los casos en los que resulte "imposible interrumpir de modo inmediato la actividad" los trabajadores podrán prestar servicios el 30 de marzo.

El único propósito, añade, será "llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial".

La medida fue aprobada ayer en un Consejo de Ministros extraordinario que estableció que todos los trabajadores afectados tendrán un permiso retribuido "recuperable", lo que les permitirá recibir su salario "con normalidad" y, cuando pase el periodo de cese de actividad, recuperar las horas "de manera paulatina".

Se exceptúan las actividades ya consideradas esenciales en la declaración de alarma, como sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, el sector agroalimentario o el transporte de mercancías.