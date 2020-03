Durante estas últimas horas, un gran número de usuarios de la aplicación de Carrefour han denunciado, a través de las redes sociales, haber recibido un mensaje cuanto menos sospechoso en sus teléfonos móviles. Una notificación, que llegaba a un gran número de dispositivos a lo largo de esta mañana, que informaba sobre una serie de compras superiores al importe permitido.

Esto ha provocado que varias personas hayan denunciado que la aplicación podía haber sido hackeada: "Aviso de posible hackeo, ya somos unos cuantos que no para de llegarnos un mensaje de un gasto que no hemos hecho". De hecho, hay quienes se han puesto en contacto con la policía, quien recomendaba ponerse en contacto con las respectivas entidades bancarias por si se hubiera producido algún cargo. También que contactaran con Carrefour, quien se pronunciaría minutos más tarde.

Carrefour reconoce que se trata de un error

Varios minutos más tarde, y después de que varios usuarios y usuarias denunciaran la situación, Carrefour ha reconocido que se trataba de un error. Todo ello a través de su cuenta de Twitter, donde achacan el envío masivo de notificaciones un problema técnico en la App Servicios Financieros: "Se han enviado avisos erróneos sobre compras con Tarjeta Carrefour Pass".

Sin embargo, y a pesar de que la aplicación haya enviado una serie de notificaciones en las que nos alertan de compras superiores al límite permitido, no hay que preocuparse: "Son incorrectos y no afectan a los movimientos de la tarjeta". De hecho, y con el objetivo de transmitir un mensaje de calma, desde la compañía han asegurado que ya están haciendo todo lo posible para solventar el error cuanto antes. En definitiva, y si has recibido una notificación de estas características, tan solo tienes que borrarla puesto que no es más que un error.

Qué hacer en caso de recibir una notificación sospechosa

En caso de que recibas una notificación sospechosa, ya sea de Carrefour o cualquier otra compañía, ponte en contacto con la empresa en cuestión a través de sus canales oficiales. A pesar de que en esta ocasión no ha sido más que un error, podría haber sido algún ataque llevado a cabo por un grupo de cibercriminales. Por esa misma razón, y si no estás seguro o segura de la notificación que acabas de abrir, no sigas.

Tampoco ofrezcas tus datos personales ni los bancarios. Gracias a ello, estarás prevenido o prevenida ante un posible ataque de terceras personas que quieran hacerse con tu cuenta. Sin embargo, en esta ocasión, tan solo ha sido una falsa alarma. Por lo tanto, y si has recibido un mensaje de estas características, no hay de qué preocuparse. Se trata de un aviso erróneo que no afectan a los movimientos de la tarjeta.