El Consejo Escolar del Estado plantea que no se avance más temario este curso

El Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano consultivo sobre educación en España, reúne esta mañana a su comisión permamente para analizar la inédita situación escolar derivada de la crisis sanitaria por el COVID-19. Lo consejeros van a analizar un borrados, sujeto a cambios y al que pueden hacerse enmiendas, con distintas propuestas sobre cómo afrontar la vuelta a las clases y la evaluación de los alumnos en función de cuanto se prolongue el Estado de alarma.

Ese texto contempla distintos escenarios en función de si las clases presenciales se reanudan a finales de abril, principios de mayo o ya no hay más este curso. En cualquier caso se propone no introducir más contenido y centrar el trabajo de los alumnos en el repaso y la repetición de lo dado hasta abril: "Tanto si se trabaja en casa como si se reanudan las clases presenciales en algún momento antes de la finalización del curso, el Consejo Escolar del Estado sugiere que las administraciones educativas dispongan lo necesario para que no se introduzcan nuevos contenidos en los trabajos programados, es decir que no se avancen los programas. El trabajo se debería centrar en el repaso y repetición de los contenidos y aprendizajes fundamentales de cada materia y en las competencias básicas abordados desde el comienzo del presente curso hasta el mes de abril. Dichos aprendizajes fundamentales serán adaptados por el profesorado a partir de una reducción y condensación de los currículos acorde con dicho planteamiento de aprendizajes y competencias básicas", se lee en el borrador.

Además se plantea que la última evaluación sirva de recuperación de las anteriores si se ha suspendido tanto en Primaria como en ESO y Bachillerato: "La evaluación del tercer trimestre en cada una de las materias, si resulta positiva, se entenderá como recuperación de las anteriores para aquellos alumnos que tuvieran una o las dos insuficientes. En cualquier caso, la evaluación final tendrá en consideración las evaluaciones de los tres trimestres. Hay que garantizar, en todo caso, que todos los alumnos y las alumnas puedan realizar en igualdad de condiciones todas las tareas y evaluaciones programadas".

El texto también plantea, si las clases se reanudan en abril o mayo, aprovechar el mes de junio lo máximo posible. Lo que descarta es extender el curso más allá, al mes de julio, ni de forma presencial ni telemática y destaca el trabajo de docentes, padres y estudiantes en esta situación: "Hay que tener en consideración que los profesores, alumnos y familias están haciendo un esfuerzo para seguir el curso con la formación en línea; ahora no están de vacaciones y la carga psicológica que han tenido que soportar también exige un tiempo normal de descanso. Habría que tener en cuenta, además, los inconvenientes que podría suponer esta medida para la programación de las vacaciones y la conciliación familiar".

El documento pide igualmente que se fijen cuanto antes las condiciones de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, y plantea que todas las comunidades recuperen las convocatoria extraordinaria en septiembre que algunas habían adelantado a julio. Sobre los alumnos vulnerables señala que "es imprescindible garantizar en todos los centros del sistema educativo español, sin distinción, el mantenimiento de todos los docentes, personal complementario y de apoyo, personal de administración y servicios, pues en estas circunstancias son necesarios y en la misma línea de garantía de todos los puestos de trabajo durante el Estado de alarma".