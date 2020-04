Tras 18 días de estado de alarma muchas son las familias españolas que están enfrentándose a una nueva situación en sus casas. No son pocas las familias en las que alguno de los miembros está teletrabajando en el mismo lugar en el que residen sus hijos e hijas al seguir cerrados colegios, institutos y universidades.

Por ello, es frecuente que las rutinas en casa cambien durante estos días de confinamiento por la crisis del coronavirus. Y en muchas ocasiones es complicado compaginar el cuidado de los hijos y seguir trabajando de forma habitual.

En las últimas horas se ha hecho viral una imagen en redes sociales en la que una usuaria llamada Susana García comparte el cartel que ha colgado en su casa para evitar que sus hijos la interrumpan mientras teletrabaja desde su hogar.

"Mamá está en una reunión. No entrar de 11:30 a 12:15. La respuesta a tu pregunta es una de estas: no, en la la lavadora, fruta, no sé qué hay de comer, no os peleéis, en tu cuarto o luego te ayudo a buscarlo", dice el viral mensaje, que en un día ha superado la barrera de los 50.000 'me gusta' y los 10.000 retuits en Twitter.