Paolo Giordano: ''Necesitamos políticos que nos escuchen"

Físico y escritor, Paolo Giordano es un superventas millennial, que llegó a un montón de lectores con La soledad de los números primos que, además, ganó el premio Strega en 2008. Una novela publicada en el año 2009 de la que después de hizo película.

Ahora, en pleno confinamiento, aborda la pandemia del coronavirus, que ha azotado especialmente a su país, Italia, en un ensayo publicado por Salamandra. En tiempos de contagio ya está disponible en versión digital, aunque la versión en papel no llegará a las librerías hasta el 16 de abril, como pronto. Giordano empezó a escribir su ensayo un 29 de febrero, cuando las cifras en Italia aún estaban lejos del desastre actual: más de cien mil contagios y más de 12.000 víctimas mortales. Es el epicentro europeo; seguido de España.

"No lo he escrito con la urgencia del contagio", nos dice. "Ha sido un momento de ponerme a disposición con la comunidad, me parecía que podía ponerme a disposición de todos, con algo de comprensión, incluso comprensión matemática, de los que estaba sucediendo", añade. Y es que Giordano llevaba años, dice, investigando cosas que ahora ha usado de material para este ensayo. "Creo que todo mi material me sirve para pensar en el futuro".

En su ensayo combina su mirada matemática, que también subyacía de su obra más conocida. Porque para él, las matemáticas son “una estrategia para ahuyentar la angustia". Dice que existe un esqueleto de la pandemia, un esqueleto invisible que se mueve entre los distintos sujetos: los que pueden contagiarse, los contagiados, los inmunizados y los muertos. Son unas matemáticas del contagio, como él las denomina, donde entran en juego las desigualdades sociales. En su libro se pregunta qué pasará si la epidemia arrasa el África más pobre. Qué pasará si el virus llega a los campos de refugiados.

Un ensayo ensimismado, en que Giordano reflexiona sobre las cifras de muertos, sobre el encierro, sobre lo doloroso del momento y sobre lo unidos en un mundo que, asegura, ha primado lo individual. La cita del poeta John Done: "Nadie es una isla", parece ser su leit motiv.

Giordano, defensor de la naturaleza, ve en el trato de las sociedades actuales hacía el medioambiente una de las causas del descontrol que ha traído el COVID19. "El comportamiento tan agresivo que desde hace decenios tenemos con los ecosistemas y la naturaleza es el origen lejano, y no tanto, de esta pandemia y de otras que ha habido antes", sostiene. "Cuanto más destruyamos el medioambiente, más entraremos en contacto con nuevos microbios, virus o bacterias", avisa,

Se muestra pesimista con respecto a los cambios que pueda producir en nuestro modo de vida. "No creo que vaya a cambiar nuestro modo de vivir, nuestros afectos íntimos con las personas con las que estamos bien. Habrá mucha gente que vuelva a ser lo que era. Pero creo que por otra parte no volverá todo exactamente igual y que habrá cambios a nivel comunitario, colectivo e institucional. Y, sobre todo, esta pandemia traerá una mayor cooperación entre todos", explica a la Cadena SER. "No solo es un shock económico sino también cultural, muy fuerte. No sé predecir qué cambiará a largo plazo pero debo decir que espero y deseo que algo cambie", dice.

Giordano se muestra a favor de las medidas adoptadas por su país. Son las únicas medidas que se pueden tomar", señala sobre el cierre total de los países. "Espero que al final de todo esto, haya una intención. De buscar a una clase dirigente más propicia a escuchar, porque continuando hablando hablando, siempre solo, sin escuchar, no se puede construir nada, ni en la dirección de la prevención, ni de nada, que es algo que la pandemia nos está diciendo de lo que necesitamos".