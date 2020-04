El sencillo truco para combatir la adicción al teléfono móvil durante el confinamiento

El pasado 14 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretaba el estado de alarma en todo el país para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus. Todo ello a través de un Real Decreto, el 463/2020, mediante el que aprobaba una serie de medidas para hacer frente a la pandemia. Desde la limitación de la libertad de la circulación, mediante la que no podremos salir a la calle salvo casos excepcionales, hasta la paralización de la actividad no esencial, entre otras cosas.

Un confinamiento que no solo ha disparado el consumo de redes IP, que ha crecido hasta el 40% durante estas últimas semanas, sino que también ha afectado (y mucho) al consumo de la telefonía móvil en general. Si ya pasábamos mucho tiempo con el móvil, ahora lo hacemos mucho más. Y es que ya no lo usamos únicamente para trastear con las redes sociales y plataformas de mensajería, sino que también para realizar videollamadas con nuestros seres queridos o para seguir las lecciones de gimnasia para hacer frente al confinamiento.

Cómo evitar la adicción al móvil, según Tim Cook

Por esa misma razón, y si quieres revertir la situación, existe un sencillo truco que te ayudará a luchar contra la adicción y reducir considerablemente el tiempo que pasas con el teléfono móvil entre tus manos. Un truco revelado hace ya varios meses por el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, quien llamaba a pasar menos tiempo con el teléfono móvil en el evento Time 100 Summit.

Tras ser preguntado sobre un estudio que afirmaba que la gente toca la pantalla unas 2.617 veces de media al día, el director reveló frente a los asistentes al evento su truco para evitar pasar tanto tiempo frente a su iPhone: "¿Qué es lo que hago? Desactivar las notificaciones. Me pregunté a mi mismo si realmente necesitaba recibir tantísimas alertas del móvil y llegué a la conclusión de que era algo que no aportaba valor a mi vida o que no me hacía mejor persona. Así que decidí tomar medidas. De hecho, se lo recomiendo a todo el mundo".

Así puedes desactivar las notificaciones en iOS y Android

Si quieres desactivar las notificaciones en iPhone, tan solo hay que activar el modo No Molestar en tu teléfono móvil. De esta manera, no recibirás ningún tipo de notificación y evitarás estar pendiente cada segundo de la pantalla. Por otro lado, también puedes acudir a la configuración del teléfono móvil, adentrarte en la sección de notificaciones, y desactivar las mismas.

Si por el contrario utilizas un teléfono móvil con sistema operativo Android, dirígete a los ajustes del teléfono, presiona sobre la opción Notificaciones, y silencia todas aquellas que puedan molestarte. De esta manera conseguirás desactivar las notificaciones y emplear tu tiempo en otro tipo de actividades que te ayudarán a mantener tu mente despejada de las pantallas.

Consulta el tiempo que pasas con el teléfono móvil

A día de hoy, tanto Apple como Google disponen de diversas herramientas que nos ayudan a controlar el tiempo que pasamos frente a nuestro teléfono móvil. Mientras que Google dispone de la aplicación Bienestar Digital, Apple cuenta con una herramienta conocida como Tiempo de pantalla. Sin embargo, cada vez son más las aplicaciones que muestran el tiempo que pasamos en las mismas. Desde YouTube hasta otras como, por ejemplo Instagram.

Una serie de plataformas que no solo nos ayudarán a conocer el tiempo que pasamos en cada aplicación, sino que nos ofrecerán ayuda para controlar el consumo. En definitiva, y si estas buscando reducir el uso del teléfono móvil durante el confinamiento, desactiva las notificaciones y controla el uso que haces de las distintas aplicaciones.