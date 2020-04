El partido de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Atlético sigue siendo visto como uno de los factores que contribuyó a extender la pandemia del coronavirus en la ciudad inglesa. Este viernes ha insistido en esa idea Matthew Ashton, responsable de la ciudad pública de Liverpool en declaraciones a The Guardian.

"Organizar el partido no fue la decisión correcta", asegura al diario inglés. En cualquier caso, no ha querido acusar a los responsables políticos o asesores médicos que no desaconsejaron ni prohibieron el evento. "La gente no toma malas decisiones a propósito. Tal vez la gravedad de la situación no se estaba entendiendo en ese momento", añade.

A su juicio, aunque nunca habrá certeza sobre la influencia real del partido en la extensión del coronavirus en Liverpool, Ashton no duda en señalar que "podría haber sido uno de los eventos culturales o deportivos que influyeron" en el caso de la ciudad. "Definitivamente debe ser incluido en la lista [de posibles factores] para el aprendizaje y para una futura investigación de cara a que no se vuelvan a cometer errores similares", afirma el especialista.