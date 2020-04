Carlos Clerc: "Solo pido que no corra peligro la salud de nadie"

Los futbolistas profesionales está a la espera de conocer los planes de regreso del fútbol una vez pase la pandemia del coronavirus. Pero, como todos, no pueden saber cuándo ocurrirá eso, como ha confesado el defensa del Levante Carlos Clerc en 'SER Deportivos'.

"No tengo ni idea porque no sé como va a avanzar la pandemia" asegura el futbolista, que solo pide que la vuelta de la competición "se haga de una manera que no corra peligro la salud de nadie". En su opinión, debe imperar la "lógica" y tener en cuenta que el fútbol no es lo más importante y ya vendrá lo demás.

Clerc ha contado en el programa cómo está siendo este confinamiento en el que compite con sus compañeros a ver cuál de ellos cocina mejor y pasa también tiempo jugando con la consola, desde la que habla con más gente y con algunos aficionados de su equipo. "Tenemos marcada una rutina de entrenamientos. Nos llama tres veces a la semana el preparador físico y yo tengo la suerte de tener un jardín. Hemos comprado cintas y también tenemos material del club", ha señalado.

El jugador vive estas semanas lejos de su pareja, que se encuentra en Barcelona trabajando en las urgencias de un hospital. Hace unos días, de hecho, publicó un mensaje en el que elogiaba su trabajo y el de todos los profesionales de la sanidad.