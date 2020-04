Kempes en Carrusel Deportivo: "Yo salía de la cancha y parecía que había jugado en un zoológico"

Mario Alberto Kempes, exfutbolista argentino que defendió los colores del Valencia en la década de los 80, ha recordado en Carrusel Deportivo lo que era enfrentarse en aquella época a las defensas rivales. Cómo actuaban antes y cómo lo hacen 40 años después.

"En ese tiempo los árbitros siempre favorecían a los defensores que más se pegaban. Yo salía de la cancha y parecía que había jugado en un zoológico. Era otro fútbol, que lo jugábamos con mucho temperamento. Nosotros los delanteros sabíamos recibir, pero no sabíamos pegar. Y aparte a los árbitros no les podías decir nada. No le sacaban la tarjeta al que pegaba sino al que se quejaba", comentó Kempes.

Iturralde González, el árbitro de la Cadena SER, también ha dicho que "antes te pegaban en los tobillos, en las rodillas. Pero la cara no te la tocaban. Para que vean cómo ha cambiado el fútbol".

Kempes triunfó en su periplo por el Valencia. Llegó joven y se marchó con varios títulos bajo el brazo. Después de varios años pasando por Inglaterra, Suiza y River Plate, se retiró en 1992. Ahora, en Estados Unidos y ante la situación actual de confinamiento, el argentino ha instado a escuchar las recomendaciones de los gobiernos y tomar las precauciones necesarias. "Tenemos que hacer caso de los que saben. Estoy hablando con ustedes acostado en una tumbona".