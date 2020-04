Kyle Walker, jugador del Manchester City, ha sido pillado por organizar una orgía en su casa en medio de la cuarentena, poco después de publicar un mensaje en sus redes sociales donde pedían a sus seguidores que adoptaran las medidas tomadas por el Gobierno británico y respetasen el confinamiento. Sin embargo, tal y como revela una de las prostitutas contratadas para a dicha orgía al diario The Sun, el propio futbolista fue el primero en saltarse las normas.

El lateral derecho del club citizen aprovechó el tiempo encerrado en casa para contratar a dos prostitutas por aproximadamente 2.200 libras, y acompañado de uno de sus amigos cercanos, celebrar un encuentro íntimo en su domicilio particular.

Así lo cuenta Louise McNamara, prostituta de 21 años a The Sun: "Trabajo con una agencia en Manchester. Mi jefe me llamó para avisarme de que había un cliente de alto nivel que buscaba a alguien atractivo"

"Fui en taxi desde Manchester hasta la dirección y el conductor me dejó a las puertas de su apartamento. Después, su amigo vino junto a mí y me saludó. Había otra chica en el coche. No sabía quién era él en ese momento pero vi algunas fotos"

"Por un lado Kyle está invitando a extraños a su casa para mantener sexo, y por otro aconseja a todo el mundo tener cuidado y estar a salvo. Es un hipócrita y pone en riego a la gente"

El jugador del Manchester City tras verse en mitad del huracán generado por esta noticia ha salido al paso y ha pedido disculpas a todos los aficionados del Manchester City como a todos los ciudadano por haber cometido esta irresponsabilidad: "Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme públicamente por las decisiones que tomé la semana pasada. Entiendo mi posición como futbolista profesional y lo que conlleva como ejemplo de comportamiento", sentencia Kyle Walker.