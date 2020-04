La característica única de Ronaldo con 17 años que dejó boquiabiertos a los campeones del mundo en 1994

En el recuerdo del Mundial de 1994 de Carrusel Deportivo se han colado dos protagonistas absolutos de aquel campeonato celebrado en Estados Unidos. Dos campeones en aquella edición, el técnico de Brasil Carlos Alberto Parreira y Mazinho han pasado por la antena de Carrusel.

Mazinho ha recordado la figura emergente de Ronaldo Nazario, que fue convocado para aquel Mundial con tan solo 17 años. Un joven Ronaldo que ya demostraba lo grande que iba a ser "por su capacidad técnica, su forma goleadora… ya venía destacando en la liga brasileña con el Cruzeiro haciendo partidos importantísimos y goles importantísimos".

"Recuerdo que me llamaba muchísimo la atención que Ronaldo nunca pegaba un pelotazo a portería, siempre buscaba la esquina de la portería. Me llamaba mucha la atención. Llegaba un momento que decíamos ‘ese chico no tiene 17 años, tiene más años’ porque la definición que tiene es fantástica, es una cosa curiosa. De cara a portería no tenía miedo a nadie, era el que tenía mejor definición, nadie tenía mejor definición. Tenía todas las cartas para llegar a donde ha llegado", ha contado Mazinho.

Un equipo campeón

Sobre aquella selección campeona del mundo, Mazinho ha dicho: "Era un equipo que se divertía jugando a fútbol. Defensivamente era perfecto y los dos de arriba eran dos puñales".

En la final, Brasil se impuso a Italia en los penaltis después de empatar a cero en los 120 minutos de juego. Una final que Parreira ha recordado así: "La final del 94 ante la Italia de Sacchi fue muy táctica, había mucho respeto entre equipos y no se podían cometer errores. Fue un partidazo con mucha presión".