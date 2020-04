Illa sobre el uso de mascarillas: "El Gobierno no exigirá nada que no se pueda cumplir"

El ministro Salvador Illa ha señalado en rueda de prensa que "el Gobierno no va a exigir nada que no se pueda cumplir" en referencia al uso generalizado de mascarillas para toda la población. Lo dice después de que esta semana el Gobierno haya puesto encima de la mesa, todavía no formalmente, que se recomiende el uso de mascarillas para toda la población.

Illa ya se pronunció en rueda de prensa cuando fueron cuestionados los motivos por los que tanto él como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevaban mascarillas en su visita a la fábrica de material sanitario Hersill. "El presidente y yo hemos cumplido con el protocolo establecido, si bien, aunque no puedo confirmar nada, esta es una de las medidas que vamos a recomendar", aseveró el ministro días atrás.

"El Ministerio de Sanidad está estudiando esta cuestión y cuando la tengamos decidida también siempre en base al criterio de los expertos la daremos a conocer", ha dicho Illa, pero reconoce que "el Gobierno de España no va a exigir nada que no se pueda cumplir" en referencia a la escasez de material sanitario y que este se pueda extender a toda la población. Asegura que todas las recomendaciones que se den tendrán que ser viables a nivel de capacidad y solo en ese caso lo recomendará a la población.

La OMS tiene "cauto optimismo"

La organización encargada de la gestión sanitaria a nivel mundial todavía no ha hecho una recomendación formal sobre el uso de estos equipos de protección individual, si bien también se plantea en base a criterios científicos cambiar su recomendación. Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias ya sugirió en ruedas de prensa anteriores que "era posible" que nuestros hábitos y nuestras formas de relacionarnos tuvieran que cambiar tras el confinamiento. En una suerte de forma de vida "a la japonesa" donde se reduzcan los contactos de riesgo y aprendamos a utilizar estos equipos quirúrgicos.

De momento, el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, ha mostrado "cauto optimismo" sobre la evolución de la epidemia en España, en un mensaje en su cuenta de Twitter que ha sido difundido también por el Palacio de la Moncloa.

Ayuso se adelanta

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que estudia que los madrileños recojan material de protección contra el coronavirus en los centros de salud, entre el que se encuentran las mascarillas, cuando llegue en los próximos días y tras facilitárselo, en primer lugar, a profesionales sanitarios y personal de residencias de mayores.

"Tenemos que ver ahora cómo vamos a proceder a una política de reparto", ha indicado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press. Además, la dirigente madrileña ha desgranado que está hablando con la CEIM y con muchos empresarios para ver la manera de producir este material en la región para que sea "más económico" que ir a buscarlo fuera.

