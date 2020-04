Kiko Narváez se rinde a Antic: "Me sacó cosas que ni yo mismo sabía que tenía"

Este lunes 6 de abril el Atlético de Madrid comunicaba una tristísima noticia: Radomir Antic, entrenador del histórico doblete de la temporada 95/96, fallecía a la edad de 71 años.

Las reacciones del mundo del deporte no se hicieron esperar y Kiko Narváez, comentarista de la Cadena SER y delantero de la época de Antic en el Atlético, se rendía a su figura en Hora 25 Deportes. "De la época aquella era un innovador. Nosotros con una manera antagónica a lo que venía jugando el Atlético de Madrid y de estar dos años a punto de descender... nos sorprendió en verano pero mira luego. Jugando con dos tanques como Penev y yo".

Además dejó claro el mérito del serbio, pues venían de pelear por no descender antes de lograr el doblete."Veníamos dos años atrás de jugar en el Pizjuán en el último partido y nos salvamos, y otro contra el Rayo Vallecano en las dos últimas temporadas. Para mí será siempre alguien especial, no soy de escribir una biografía pero si lo hiciese uno de los capítulos sería para él. Me sacó cosas que ni yo mismo sabía que tenía, nos quitó los miedos y los complejos. Va a quedar en los anales del conjunto rojiblanco de una manera importante, logrando un doblete viniendo de abajo".